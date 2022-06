El festival O Son do Camiño ultimaba este miércoles los preparativos para la celebración de su tercera edición pendiente de la evolución del operario herido tras el derrumbe del escenario principal durante su montaje, que se saldó con seis heridos, y de las condiciones meteorológicas, dado que las previsiones de lluvia podrían afectar al desarrollo del evento.

De acuerdo con las últimas informaciones facilitadas, el trabajador herido de mayor gravedad de los afectados por el incidente del pasado viernes, permanece “estable” en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Santiago, mientras que dos de sus compañeros se hallan todavía en planta, con lesiones más leves.

Pese a ello, se ha mantenido la celebración de un festival que ayer recibió a sus primeros asistentes, aquellas personas que también han adquirido pases para la zona de camping y que ya han podido canjear sus entradas para recibir la pulsera distintiva e instalar sus tiendas en el espacio habilitado al respecto.

Su comodidad dependerá en gran medida del otro factor que amenaza esta edición de O Son do Camiño, la aparición de la lluvia que los servicios meteorológicos pronostican desde hace días, aunque no está claro todavía en qué momento llegará a caer sobre el recinto del Monte do Gozo tras varias jornadas de buen tiempo en Santiago de Compostela con temperaturas veraniegas.

Si todo avanza según lo previsto, hoy jueves a las 15.00 horas Furious Monkey House se subirán al escenario principal —sustituido por uno de menores dimensiones tras el derrumbe— para interpretar sus temas de rock y dar el pistoletazo de salida a la tercera edición de una cita que este año aspira a batir sus propios récords de asistencia.

Alrededor de 30.000 personas por día se dieron cita en años anteriores en el Monte do Gozo, que, tras las obras de ampliación y acondicionamiento ejecutadas recientemente, verá crecer su aforo en esta ocasión hasta los 40.000 asistentes diarios, cifra que también ha hecho que pasen de dos a tres los escenarios habilitados en el festival.

De este modo, el que por número de asistentes es el festival más mayoritario de Galicia afronta una nueva edición en la que cuenta, como principales reclamos musicales, con artistas del calibre de C. Tangana, The Chemical Brothers, Nathy Peluso, Liam Gallagher, Tiësto, Duki, Anuel AA o Justice; además de propuestas locales y alternativas como Sen Senra, Boyanka Kostova, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante o Guadi Galego.