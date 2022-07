Este miércoles la revista 'Lecturas' sorprende con un bombazo en su portada. La periodista Pilar Eyre anuncia en exclusiva en la revista 'Lecturas', que la princesa Leonor "está enamorada" y da todos los detalles sobre el chico en cuestión.

Ya hace unos meses, algunos medios apuntaban que la heredera estaba "ilusionada" con un chico de su clase de Bachillerato y su última visita durante las vacaciones de Semana Santa ha avivado todos los rumores. "Como ocurre en los amores adolescentes, a la parejita le parece inconcebible estar alejados el uno del otro" adelanta Pilar Eyre. La heredera al trono y su joven pretendiente evitaron por todos los medios pasar sus vacaciones separados.

Según la periodista "el chico es un compañero de colegio y ha estado con ella estas vacaciones, que ha pasado en Madrid junto a su familia". Se trata de su primer amor y sus padres ya conocen al afortunado. "Sabemos que el amigo de Leonor es alto, moreno, va a una clase superior y en el colegio son inseparables", asegura.

"No sabemos muy bien qué ha hecho la princesa de Asturias estos días en España, aparte de los dos actos en que ha participado y la visita a su abuela materna por su cumpleaños. Lo que sí conocemos es lo que no ha hecho" y es que la joven no se ha separado de sus padres ni de su nuevo acompañante.

La princesa Leonor ya ha vuelto a su rutina, que también comparte con este chico que, por lo que parece, ha conseguido conquistar el corazón de la hija de los reyes de España.