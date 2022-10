El exportero Iker Casillas publicó ayer un polémico tuit donde afirmaba que era gay. Sin embargo, ese mensaje desapareció un par de horas después y vino acompañado de unas disculpas en las que aseguraba que le habían hackeado la cuenta.

“Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, mis disculpas a la comunidad LGTB”, escribió el futbolista en su perfil. Esto le volvió a acarrear una buena cantidad de comentarios negativos, pues resulta extraño la rapidez con la que el portero recuperó su cuenta de ese presunto hackeo.

Sin embargo, es falso que el guardameta haya perdido 3 millones de seguidores en las últimas horas. Algunos usuarios empezaron a compartir una imagen en la que se podía ver cómo el futbolista había pasado de 12 millones de seguidores a 9. Sin embargo, según Social Blade, una plataforma que permite conocer, casi al minuto, el número de seguidores que gana o pierde una persona en redes sociales. Al comprobar los datos, se puede ver como Casillas no solo no ha perdido seguidores, si no que ha sumado más de 40.000 nuevos followers a su cuenta.