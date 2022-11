La cantante Miley Cyrus, de 30 años, de edad, sufrió varios ataques de ansiedad durante un concierto en el Corona Capital de Ciudad de México, que se tuvo lugar el pasado domingo. La intérprete comenzó a encontrarse mal y con problemas para respirar con normalidad, por lo que no lo dudó y compartió con el público lo que le pasaba, según informó la revista Semana.

Tras darse un respiro y hablar un rato con su madre tras abandonar la actuación, la cantante volvió al escenario y explicó al público presente en el concierto lo que le sucedía: “¿Alguna vez se sintieron con mucha ansiedad sin razón aparente y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué, tenía miedo porque me sentía sola”, dijo la cantante.

El ataque de pánico explica por qué no se quitó las gafas de sol durante toda la actuación y también que tuviese que abandonar el escenario hasta en dos ocasiones para buscar consuelo en los brazos de su madre. “Ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó también me ayudará a mí, vamos a superar esos miedos juntos”, afirmó.

La estrella infantil de Disney y ahora icono de la música rock no se quiso esconder y explicó a sus numerosos fans su estado anímico: “Siento que soy la única persona que me impide seguir adelante. Nadie más tiene el poder y control de decidir si hoy es un mal o un buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico”, recalcó.