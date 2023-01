“Ya puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Sí, cosas que no entiendes. Me puedo llevar a mí misma a bailar, sí / Puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes hacerlo”. Es parte de la letra de la nueva canción de Miley Cyrus, Flowers, anticipo de su nuevo disco, que viene acompañada por un vídeo en el aparece dándose una ducha y es un canto al quererse más uno mismo. El destinatario no sería otro que su ex, el actor Liam Hemsworth, del que se divorció en 2020, dos años después de la boda. La canción de la artista norteamericana es una respuesta directa a When I Was Your Man, de Bruno Mars, un tema que Liam Hemsworth le dedicó a su entonces mujer cuando estaban juntos; y Miley ha decidido lanzar semejante bomba el día del cumpleaños del actor. Más madera después de la vendetta de Shakira contra Piqué.