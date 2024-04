La actriz María Castro, tras su tercer parto: “No recuerdo haber sufrido tanto”

La actriz María Castro ya es madre de familia numerosa con la llegada de Emma, su tercera hija, y compartió la difícil situación que atravesó con la lactancia materna. “Mi tercera lactancia y en la que más he sufrido. No recuerdo haber sufrido tanto físicamente en mi vida”, relató. “Me salieron grietas. Dicen que es en parte por la cesárea, pero se hacen unos edemas tremendos que se transforman en balones imperfectos de playa. Un sentimiento de la quiero alimentar y el mismo de no la quiero alimentar”, apunta.

“Cuento mi experiencia por si le alienta a algunas, sin dejar de agradecer cuando toca. Gracias familia… la que me creó, y la que José y yo hemos creado. Porque sin ellos quizá habría sido posible, porque al final, mal que nos pese, siempre se puede, pero habría sido mucho más complicado”, refirió.