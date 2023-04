Ibai Llanos habló en su streaming de su problema de salud que le impide ver correctamente y explicó con toda naturalidad que ha pasado una revisión médica de la que ha salido con noticias positivas: “Básicamente, me han hecho una primera prueba, un TAC, y luego me han hecho otro contraste, en el que te pinchan para que las venas se vean más”, avanzó. Los problemas de visión del streamer más famoso de España no son novedad: en marzo de 2022 informó de que sufría una ceguera del 70% en el ojo izquierdo, una dolencia que ha ido a más. “Está todo controlado, pero hay una realidad: no veo una mierda del ojo izquierdo, solo un 10 %. Eso no lo voy a recuperar en la vida, por eso ya veis que en ciertos videojuegos me va a costar. A veces me cuesta, incluso hasta leer un poquito. Pero al parecer, el ojo derecho lo tengo sano gracias a la máquina que no me hace generar apneas del sueño”, añadió.