Cher ha tenido la gran suerte de haber estado con su amiga Tina Turner unas horas antes de morir el pasado miércoles, según ha confirmado su agente Bernard Doherty a la revista People. La intérprete de Believe detalló que estuvo con Turner en su casa en Zürich, Suiza, y asegura que la difunta artista “estaba muy feliz”, a pesar de estar “muy enferma”.

“Fui a visitarla porque pensé que necesitaba dedicar este tiempo a nuestra amistad, para que sepa que no la hemos olvidado”, señala la cantante, de 77 años. “Así que un grupo de amigos nos turnamos para estar con ella y eso la hizo feliz”, reconoce y añade: “[Turner] dijo: ‘No puedo pasar demasiado tiempo’”, continuó Cher. “Cinco horas después, nos reíamos como locos... Ella se estaba divirtiendo a pesar del hecho de que estaba muy enferma y no quería que la gente lo supiera”.

Si bien aún no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Turner, tenía un largo historial de problemas de salud que se remonta a 1978 cuando le diagnosticaron hipertensión. Después sufrió un derrame cerebral en 2013, solo tres semanas después de casarse con su marido, Erwin Bach, de 67 años. Bach luego donó su propio riñón a su mujer en abril de 2017. Si bien la operación fue un éxito, Turner experimentó síntomas leves que incluían náuseas y mareos, según contó en una entrevista para European Kidney Health Alliance.

Cher se refirió también al hecho de que Turner “tenía su máquina de diálisis en su casa”, pero destacó que siempre se mantuvo “muy fuerte” y “luchó contra esta enfermedad durante mucho tiempo”. Ella me dijo una vez: ‘Estoy realmente lista. Simplemente no quiero aguantar más esto’”, desveló Cher sobre Turner.

Conocida como la reina del rock ‘n’ roll, Turner actuó en numerosas ocasiones con Cher en la década de los 70. El poderoso dúo se conoció cuando Turner aún estaba casada con su abusivo primer marido, Ike Turner, y Cher recuerda que, cuando finalmente dejó al productor musical en 1978, ella se sintió “muy libre”. “Estaba tan emocionada. Podías verla tranquila y relajada. Su nueva vida fue como un gran aliento fresco”, asegura Cher, que reconoce que durante ese tiempo “creció su amistad y se volvieron inseparables”.

En declaraciones a MSNBC, Cher reveló que la estrella de The Best “era una gran fuerza. Honestamente, creo que no estaba dispuesta a detenerse. Puede que no haya ganado todas las batallas, pero luchó en todas las guerras. Estaba allí luchando por todas las cosas en las que creía”. “Ella me dio mucha fuerza”, concluye.

Tina Turner, la explosiva cantante que mejor representó la fusión salvaje del soul y el rock en la década de los 70, y que se convirtió en una prestigiosa y madura estrella internacional a partir de los 80, falleció el pasado miércoles este miércoles a los 83 años en su casa cerca de Zurich. Padecía desde hace años un cáncer intestinal y hace tiempo que estaba alejada de la escena pública. Con ella se fue una de las últimas grandes leyendas de aquel terremoto que supuso en los años 60 la irrupción de artistas negros en la cúspide de la música que se escuchaba primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, una sacudida que cambió para siempre lo que conocemos por cultura popular.