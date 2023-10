Hacía ya varios meses desde que se empezó a hablar de un posible gran problema en la relación de Albert Rivera y Malú, pero parece que que lo que en un principio solo era una pequeña crisis ahora habría desembocado en una ruptura. Y a pesar de que en realidad no hay nada confirmado como tal, al parecer en el programa de televisión 'Socialité' ha hablado un supuesto testigo que asegura que la relación ha terminado.

Según este cercano a la relación, Albert Rivera le habría confesado a las personas que lo rodeaban durante un concierto de Rosalía que tras su ruptura con la cantante se encontraba totalmente destrozado, y que a pesar de que habría ocurrido hace ya un tiempo este seguía sin superarlo.

"Albert Rivera está roto tras su ruptura con Malú. Hace unos días coincidí con Albert Rivera en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado. Que no está llevando nada bien estar sin Malú", ha explicado el supuesto testigo en el programa antes de continuar: "Contaba que aún no ha superado la ruptura, y eso que hace ya algunos meses que no están juntos. Él la sigue echando de menos y por motivos obvios tienen contacto, pero claro, ya nada es lo que era y le sigue pasando factura".

En 'Socialité' se ha estado hablando del tema durante un rato con este supuesto testigo que coincidió con Rivera en el concierto, y en caso de que todo lo que cuenta sea cierto, parece que realmente el expolítico está llevando bastante mal la situación.