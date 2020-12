La pandemia está causando estragos en el mundo de la cultura, con salas de cines cerradas, giras aplazadas y teatros con el telón bajado. En estos meses tan complicados para todos la cantante Soraya Arnelas ha aprovechado para impulsar su propia marca de ropa, también para niños. Se trata de la firma Chochete, tal cual, de la cual ya desveló su creación hace unas semanas. Ahora, por fin, ya ha visto la luz esta empresa con un nombre como poco llamativo y no apto para todos los oídos, con el que la firma de la cantante extremeña entra en el olimpo de las marcas con nombres raros, malsonantes o, directamente, que parecen un chiste.

La artista, de 38 años, surgida de la primera hornada de 'Operación triunfo' reconoce que sabía lo que se le avecinaba: "¡Nos entusiasma todo lo que está pasando con Chochete! A muncha gente le encanta el nombre, a otros no tanto... Sabíamos que esto iba a pasar", ha escrito en su cuenta de Instagram. "Lo que representa para nosotros es algo cariñoso, es un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Chochete (@chochetebymdg", describe.

Los valores de Chochete son, a saber: "Alegría, valentía, diversión, autenticidad, un punto de locura y mucha libertad". Conceptos que, a priori, casi nadie hubiera asociado al nombre de la marca.

"Desde muy pequeña Manuela saludaba así a todo aquel con el que se cruzaba y nos dábamos cuenta que siempre sacaba una sonrisa. No sabíamos de dónde habría salido aquella palabra, pero está claro que viniendo de familia andaluza-extremeña se lo habría escuchado a alguien. Para nosotros siempre ha sido una palabra muy especial, cariñosa, divertida", ha explicado Arnelas en Instagram.

Sudaderas con la palabra estampada

Así que, orgullosa de su nueva empresa, la cantante posa junto a su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, y con su hija, Manuela de Gracia, de 3 añitos, con las sudaderas con el nombre de la marca estampado en el pecho.

Los comentarios de los internautas no han sido halagüeños. Desde el que opina: "No sé de dónde eres ni conozco nada de ti, pero me ha salido un anuncio donde dices que chochete es algo muy andaluz. No te digo que no, pero en Andalucía una hija no le dice 'chochete' a su madre, y una madre no inculca ese vocabulario a no ser que tenga una educación bastante precaria. Tú llama a tu marca como quieras, pero no inventes". Hasta el que escribe: "Las sudaderas me encantan, pero con ese nombre, me da como apuro, me imagino que lo habréis pensado mucho antes de decidiros, pero no lo veo para 'todos los públicos'. Me da pena no comprármelas, pero ir así en el pecho con Chochete...".

El uso de la imagen de su hija

Otro punto que se le ha afeado a la cacereña que representó a España en el Festival de Eurovisión en el 2009 con el tema 'La noche es para mí' es el que haya utilizado a su hija para promocionar su marca.

Chochete es el nuevo proyecto empresarial de la cantante Soraya Arnelas y su marido Miguel A. Herrera, y utilizan a su hija de 3 años como imagen de la marca. La cantante argumenta: “Chochete es mas que una palabra, define un montón de valores y cosas bonitas". En nuestra ... pic.twitter.com/FDLZ0zFczm — sickstoppers2 (@sickstoppers2) 31 de octubre de 2020

Chochete. La foto que utilizan. Llamadme tiquismiquis pero me resulta repulsivo.

¿Dónde está el límite moral? pic.twitter.com/t4B5T4EMGp — Cristina Solano (@ropadeletras) 31 de octubre de 2020