El abdomen es una de las zonas más complejas a la hora de eliminar la grasa localizada y conseguir un vientre plano es una ardua tarea que requiere un esfuerzo transversal.

Eliminar la barriga no es cuestión de hacer dieta solamente, ni tampoco ejercicio físico, ni hay tratamientos infalibles que consigan el objetivo sin esfuerzo, lo más recomendable es una combinación eficaz de las tres disciplinas priorizando la alimentación sobre las demás: si no se come correctamente nunca se conseguirán los resultados deseados.

Lo idóneo es que un nutricionista o un entrenador personal acompañen a la persona en el proceso de adelgazamiento, perder peso es una cuestión de hábitos y no tiene una fórmula exacta sino que consiste en adecuar el mejor método al estilo de vida de la persona.

Es importante saber que no es posible perder grasa en una zona localizada, el peso se pierde en todo el cuerpo.

La primera regla para conseguir adelgazar es gastar más calorías de las se consumen, o lo que es lo mismo, entrar en déficit calórico.

Conviene reducir las raciones de comida aunque se empiece a hacer ejercicio y el cuerpo demande más energía de la habitual. Es importante elegir los alimentos, éstos tienen que aportar los nutrientes necesarios para evitar que la falta de comida tenga un impacto negativo en el organismo.

Los nutricionistas insisten en la importancia de dormir entre 7 y 8 horas porque el cansancio es el mayor enemigo de las dietas y de las rutinas. Es un error no darle la prioridad que merece, cuando no se duerme bien las decisiones son compulsivas, viscerales, y erráticas. Un buen descanso favorecerá un correcto equilibrio hormonal que, junto con la alimentación, nos permitirá ver con mayor rapidez los resultados del entrenamiento.

Abdominales eficientes

No existe un número concreto, hay tanta disparidad de posibilidades como tipos de personas con su correspondiente metabolismo.

La clave está en mantener unos hábitos alimenticios saludables, un correcto estilo de vida y entrenar acorde con un objetivo y posibilidades personalizadas. Para ello, es muy importante pedir consejo a entrenadores y nutricionistas, para que creen un plan específico lo más efectivo posible.

Mientras tanto, recomendamos estos ejercicios infalibles para conseguir un "six pack" envidiable este verano.

Para trabajar el abdomen y perder grasa es necesario hacer algo más que los clásicos abdominales. Existen muchos ejercicios muy sencillos, rápidos y fáciles de hacer en casa. Con esta rutina de ejercicios en los que solo deberás invertir 30 segundos de cada uno en un mínimo de 3 series y de 2 a 3 veces a la semana se garantizan resultados en muy poco tiempo.

Las planchas: fácil, rápido y eficaz

Incluso los deportistas más experimentados y con mayor fuerza muscular reconocen que las planchas o planks, sea cual sea el tipo de plancha que se ejecute, es un ejercicio abdominal muy intenso y exigente. Además de involucrar directamente a los músculos de la faja abdominal que conforman el six-pack, se hace un buen entrenamiento de los músculos dorsales, los bíceps y los tríceps.

La fuerza recae sobre los antebrazos y las puntas de los pies. En esta posición, se ha de contraer el abdomen de tal forma que el cuerpo forme una línea recta lo más paralela al cuerpo posible. El objetivo es mantener la postura sin que la cadera caiga. Existen diversas modalidades de planchas que, combinadas, trabajan todos los músculos del CORE para conseguir un vientre plano.

1. Plancha lateral con rotación

• Túmbate sobre el lado izquierdo del cuerpo con las piernas rectas y la pierna derecha encima de la izquierda.

• Tu codo debe estar directamente debajo de tu hombro y tu brazo debe estar perpendicular al suelo.

• Aprieta el abdomen y gira lentamente tu pecho hacia la izquierda hasta que quede paralelo al suelo.

• Repite durante 30 segundos y luego cambia de lado.

2. Plancha con elevación de pierna

• Ponte en posición de plancha en antebrazo.

• Levanta la pierna derecha hacia arriba manteniéndola alineada con las caderas.

• Regresa la pierna y haz lo mismo con la izquierda.

• Haz este ejercicio durante 30 segundos.

3. Plancha con rotación de cadera

• Empieza en posición de plancha en antebrazo.

• Aprieta tus abdominales y baja lentamente la cadera derecha hacia el lado derecho.

• Repite el mismo movimiento con el lado izquierdo.

• Realiza todas las que puedas en 30 segundos.

4. Plancha con elevación lateral de brazo

• Colócate en posición de plancha en antebrazo.

• Extiende tu brazo derecho hacia el frente.

• Regresa la mano y haz lo mismo con la izquierda.

• Haz todas las repeticiones posibles en 30 segundos.

5. Plancha con Escaladores o Mountain Climbers

Durante este ejercicio, el cuerpo se sitúa como si fuera hacer una flexión y se lleva la pierna de un lado hacia delante, como si se estuviera corriendo. La intensidad la marca cada persona. Se puede ejecutar llevando hacia delante la pierna o realizar una leve torsión de la falta lumbar y abdominal y hacerlos cruzados.