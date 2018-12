Google se suma a la celebración de Nochevieja.

Escasas son las horas que restan a este 2018. Llega el último día del año y prácticamente el mundo entero está de celebración. Es un momento de repasar lo que han deparado estos últimos 12 meses y, también, de plantearse nuevos propósitos para el 2019. A esta fecha tan especial, conocida como Nochevieja también se ha querido sumar el gigante buscador Google. Para ello, la multinacional estadounidense ha diseñado un doodle muy especial.

En el doodle animado, dos elefantes se preparan para recibir el Año Nuevo. A falta de cinco minutos para la media noche, los personajes, con sombreros de fiesta, se dedican a inflar los globos y comer palomitas.

"A las doce de la noche, sale lo viejo y entra lo nuevo", dice Google. "Cantaremos esa canción 'Should old acquaintance be forgot' (canción escocesa que se utiliza en actos solemnes y que está relacionada con el festejo de Año Nuevo). "Pero no hay necesidad de preocuparse por nuestros amigos morados. Los elefantes nunca olvidan".

De esta manera, la compañía busca sumarse a esta noche de fiesta y estreno que tendrá lugar en gran parte del globo. De hecho, el doodle es visible en una gran mayoría de los países, solamente con algunas excepciones. Este 31 de diciembre, como cada año, es una jornada diferente, especial, llena de ilusión, en la que amigos y familias se reúnen para vivir juntos el arranque de 2019.

Google homenajea los hitos históricos o fechas señaladas con sus doodles



Internet es una gran hemeroteca y por ello puedes consultar los doodles más importantes, como el del calendario gregoriano, así como su historia o creadores en la siguiente página: http://www.google.com/doodles/search

Estas pequeñas obras de arte virtual, como la del aniversario de ladeterminación de la velocidad de la luz, pueden ser adquiridas e incluso decorar cualquier tipo de objetos como camisetas, sellos o monopatines a través de su tienda virtual.

La historia del doodle



Google suele decorar las letras de su logo para celebrar los aniversarios de personajes célebres o fechas claves en el mundo de la ciencia o la cultura, como puede ser el nacimiento de Charles Chaplin, los ganadores del Nobel, el aniversario de 'El Quijote' o bien algún acontecimiento relevante o novedoso o el calendario gregoriano.

El famoso buscador ha sorprendido con doodles interactivos como por ejemplo con el que conmemoró el 30 aniversario de 'Pac-Man', que permitía jugar al famoso videojuego.

Otros doodles destacados fueron el dedicado al 70 aniversario del nacimiento de John Lennon, con un vídeo que repasaba la imaginería del Beatle; el 60 aniversario de la publicación de 'Los astronautas' de Stanislaw Lem, con varios minijuegos, o el increíble dedicado a Les Paul, recreando una guitarra inspirada en el maestro de las seis cuerdas que permitía a los usuarios componer canciones.