YouTube alertará a los usuarios antes de que publiquen un comentario ofensivo

La plataforma de vídeo YouTube está probando una nueva herramienta con la que notificará con una ventana emergente a los usuarios sobre comentarios ofensivos, con el objetivo de fomentar las interacciones respetuosas.

Al detectar un posible comentario ofensivo, la plataforma muestra a los usuarios un recordatorio antes de publicar el comentario. De esta forma, el recordatorio invita a los usuarios a reflexionar sobre su comentario o respuesta para que lo revise antes de publicarlo, según explica la compañía en su página de soporte.

Después de recibir la notificación, los usuarios podrán decidir si publican su comentario tal y como está o prefieren cambiarlo antes de enviarlo.

Asimismo, la compañía señala que aunque un usuario no reciba el recordatorio, es posible que sea eliminado por no cumplir las normas de la comunidad de YouTube, ya que la plataforma "no captará todos los comentarios potencialmente ofensivos".