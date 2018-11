Creación de videojuegos: una solución al problema de los alumnos de bachillerato

Sea por la falta de madurez, la duda entre diferentes titulaciones, o por desconocimiento de la oferta formativa, es cada vez más habitual que muchos estudiantes no sepan realmente a qué dedicar su vida laboral y qué estudiar para prepararse convenientemente para ejercerla con éxito. Una decisión que, para un tanto por ciento muy importante de alumnos, deben tomar demasiado pronto y que en muchos casos se elige más por intuición, lo que no en pocas ocasiones lleva a equivocaciones, frustraciones y que los padres tiren el dinero. Para evitar todo esto, hay muchos centros que realizan talleres o cursos en los que los alumnos pueden verse a ellos mismos durante unas cuantas horas estudiando lo que podría ser su día a día universitario. Está claro que cualquier formación que transpire tecnología tiene un horizonte de empleabilidad bastante más claro que las tradicionales, y en este sector, las formaciones de referencia las imparte el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad. De modo que nos ponemos con ellos y, su solución a este problema ha sido poner en marcha una serie de talleres gratuitos, donde los asistentes podrán aprender a programar en Python, a crear videojuegos, diseñar personajes y los fundamentos del diseño digital. Al no tener coste, y ser temáticas que, en profundidad, no tienen cabida en bachillerato, los que se apunten podrán descubrir si tienen alguna vocación y habilidad oculta, y tener más claro si esto de la tecnología digital es lo suyo o, por el contrario, no es lo que quieren y prefieren disfrutar de contenidos digitales en su salón en lugar de desarrollarlos. Los talleres de iniciación se desarrollarán en noviembre.

El taller de Programación en Python tiene una duración de dos días, y en él se enseñarán los fundamentos de la programación utilizando el lenguaje Python, desde las primeras nociones hasta llegar a crear un mini juego. Por su parte, en el curso de Diseño de videojuegos en Unity, una de las herramientas más utilizadas desde hace años en la industria de los videojuegos, se mostrará cómo convertir un simple concepto en un videojuego funcional y divertido, siguiendo la misma metodología que utilizan los diseñadores profesionales. Además, si con estos talleres descubren que eso es lo suyo y quieren formarse, la misma universidad ha puesto también en marcha, por tercer año consecutivo, el concurso Digital Talent, que premia con una beca completa para estudiar un Grado Oficial Universitario a los tres mejores talentos digitales de bachillerato.

El concurso está dividido en tres áreas: Diseño Digital, Ingeniería del Software y Videojuegos, dirigido a alumnos de 1º y 2º de bachillerato de todos los colegios públicos, privados y concertados de nuestro país, así como a los alumnos de academias de arte, pintura y dibujo con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. En la anterior edición participaron más de 200 centros educativos. La manera para participar es muy sencilla. Un profesor del centro, a instancia propia o de cualquier alumno que quiera participar, debe inscribirse en la web del concurso y una vez que el colegio o academia esté dado de alta, los alumnos interesados podrán rellenar el formulario que les proporcionará el acceso a la web. Sin duda, es una gran oportunidad para los centros educativos, y sobre todo para los alumnos, que les permite acceder a una industria que actualmente cuenta con 350.000 puestos de trabajo sin cubrir.

Más información en elsotanoperdido.com