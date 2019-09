'The Last of Us Remasterizado', entre los juegos PS Plus de octubre

Sony ha revelado la lista de juegos PS Plus de octubre, que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento de 'The Last of Us Part II' para el próximo mes de febrero de 2020, podremos dar un repaso a la primera entrega y revivir el viaje de Joel y Ellie con 'The Last of Us Remasterizado', que también incluye la expansión 'Left Behind'.

El título transcurre 20 años después de una pandemia que ha cambiado la civilización de forma radical, en un mundo donde merodean humanos infectados y los supervivientes se matan entre sí por comida, armas y cualquier cosa a la que puedan echarle el guante. Joel, un violento superviviente, es contratado para llevarse a escondidas a una chica de catorce años, Ellie, de una zona militar en cuarentena; pero lo que comienza siendo una simple tarea no tarda en transformarse en un brutal viaje por los EE. UU.

El siguiente juego destinado a ampliar el catálogo de PS Plus es 'MLB The Show 19'. La edición del popular título deportivo nos invita a revivir los momentos más importantes de la historia del béisbol, recrear los enfrentamientos y jugadas más famosas y avanzar a toda velocidad con March to October, que permite jugar solo los partidos más grandes para centraros en llevar a vuestro equipo a los playoffs (y más allá) en menos tiempo. También se puede crear un jugador propio y ascender entre las filas de la MLB con Road to the Show o jugar contra otros como las mayores estrellas y leyendas del béisbol en Diamond Dynasty. Destacar que para celebrar que The Show está en PS Plus por primera vez, se regalará contenido gratuito en el juego a todos aquellos que lo descarguen e inicien sesión entre el 1 y el 31 de octubre.

'MLB The Show 19' también entra en el catálogo PS Plus.

Además, en España tendremos un juego extra: 'Wizard Tourneys', el juego de PS Talents desarrollado por los malagueños A Bonfire of Souls que nos ofrece distintos y diversos desafíos que podremos compartir con hasta cuatro jugadores en modo local. Tanto 'The Last of Us Remasterizado' como 'MLB The Show 19' estarán disponibles en PlayStation Store entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre.



'The Last of Us Remasterizado', entre los juegos PS Plus de octubre de 2019.

