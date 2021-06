Parece que, tras su debut en las estanterías de las tiendas digitales, una gran cantidad de jugadores han aprovechado el período de prueba inicial gratuito de ‘Knockout City’. Según detallan desde Electronic Arts y Velan Studios, el juego supera los dos millones de jugadores en todas las plataformas. A este hito ha contribuido la posibilidad de descargar gratis y probar la versión completa del juego durante los primeros diez días desde su lanzamiento en PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

Para expandir aún más el área de influencia también se puede encontrar sin coste en el catálogo de EA Play y Xbox Game Pass Ultimate, lo que ha permitido que muchos jugadores de PC y Xbox hayan aprovechado el lanzamiento desde el primer minuto. En todo caso, con la intención de aumentar la generosa base de jugadores, la editorial ha confirmado que ‘Knockout City’ mantendrá el formato gratuito hasta el nivel 25, esto significa que los jugadores podrán divertirse sin tener que comprar el juego hasta llegar a este nivel, una vez aquí será necesario adquirir la versión completa.

En definitiva, no se puede negar que Electronic Arts no esté reuniendo una prometedora comunidad, promocionando el juego en servicios de suscripción y ofreciendo sus fases iniciales sin tener que soltar un céntimo. Su fórmula: un multijugador por equipos con un estilo similar al del balón prisionero. Aquí los jugadores disparan, atrapan, pasan y desvían, en un formato que ofrece partidas rápidas de 3v3, 4v4 o de todos contra todos en Juego Callejero, partidas de clasificación competitiva, Juego de Liga o en una experiencia organizada en partidas privadas. Como es lógico, no faltan opciones de personalización que van desde la apariencia, el equipamiento, actitud, el tipo de cuerpo y efectos de KO hasta las burlas.

El juego está disponible en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, también es compatible con PS5 y Xbox Series X/S. Actualmente ‘Knockout City’ se encuentra en su Temporada 1, mientras que se espera el comienzo de una nueva etapa en verano, aunque el contenido y los planes todavía no se han revelado.

'Knockout City' - Tráiler Temporada 1