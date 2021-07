Atento, porque Xbox ha anunciado los Games with Gold que estarán disponibles el próximo mes. A partir de agosto, los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar gratis de los siguientes juegos:

‘Darksiders III’ (disponible del 1 al 31 de agosto). En esta aventura de acción hack-and-slash, el jugador asume el papel de Furia, uno de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, en su misión por dar caza a los Siete Pecados Capitales. El título nos invita a explorar un mundo abierto perfecto para dar rienda suelta a tu látigo y magia para restablecer el equilibrio entre el bien y el mal.

‘Yooka-Laylee’ (disponible del 16 de agosto al 15 de septiembre). También exploración, pero en esta ocasión plagada de coloridos y enormes escenarios donde se da cita un inolvidable elenco de personajes. Como buenos amigos, Yooka y Laylee, se embarcan en una aventura para acabar con Capital B, un malvado empresario que planea absorber toda la literatura del mundo.

‘Lost Planet 3’ (disponible del 1 al 15 de agosto). La entrega nos anima a profundizar en la historia del universo de ‘Lost Planet’ con una experiencia muy inmersiva para un solo jugador. En esta precuela, revivimos las aventuras de Jim Peyton mientras revela las verdades ocultas del entorno único de E.D.N. III.

‘Garou: Mark of the Wolves’ (disponible del 16 al 31 de agosto). Esta última entrega de la clásica serie ‘Fatal Fury’ incluye a más de una docena de luchadores diferentes para participar en el torneo ‘King of Fighters: Maximum Mayhem’.