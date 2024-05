Apple corona a 'The Miseducation of Lauryn Hill' en su controvertida lista de los mejores álbumes de la historia

Las listas y los rankings son siempre controvertidos. La naturaleza dogmática y una falsa mirada objetiva sean quizás dos de los factores que influyen en la polémica que suele acompañar a estos formatos; pero no nos engañemos, lo que en realidad sucede en estos casos es que el usuario repudia las clasificaciones porque rara vez exponen un orden idéntico al que uno considera que es el correcto.

En un nuevo tentativo de encontrar consenso donde evidentemente no lo hay, Apple ha ido a parar al sector donde más variedad de gustos –y, por ende, opiniones– existen: la música. "No te pierdas nuestra lista definitiva de los mejores discos de la historia", anunciaba la compañía a través de su servicio de música en 'streaming' Apple Music.

En una clara invitación al debate, el gigante estadounidense apostó por anunciar los ganadores en orden ascendente y publicando solo diez posiciones cada día. Fórmula infalible donde las haya, pues si algo se ha repetido en todas las páginas de inicio de X (antes Twitter) a lo largo de las últimas semanas han sido las discusiones en forma de hilo, siempre con la almohadilla identificativa #100BestAlbums, entre usuarios con argumentos a favor y en contra de por qué este disco (que no artista) merecía un puesto más alto o por qué este otro no. Finalmente, la histeria ha colmado este miércoles la caja de comentarios de los últimos diez álbumes anunciados. Tenemos 'Top 10'.

Mejores diez discos de la historia

Tras varios días alimentando la expectación generada en torno a esta lista, Apple ha publicado este miércoles los diez primeros puestos de su lista, "curada por artistas y expertos musicales". Estos han sido los seleccionados para ocupar las posiciones más altas de un ranking en el que 'What’s Going On', de Marvin Gaye, terminó en el puesto 17; 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy', de Kanye West, en el 26; y 'Highway 61 Revisited', de Bob Dylan, en el 14:

'The Miseducation of Lauryn Hill' - Lauryn Hill 'Thriller' - Michael Jackson 'Abbey Road' - The Beatles 'Purple Rain' - Prince & The Revolution 'Blonde' - Frank Ocean 'Songs in the Key of Life' - Stevie Wonder 'good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version)' - Kendrick Lamar 'Back to Black' - Amy Winehouse 'Nevermind' - Nirvana 'Lemonade' - Beyoncé

Redención de la industria musical con Lauryn Hill

Casi a modo de disculpa por cómo la industria trató a una artista sobrepasada por la presión mediática que acarreaba vender más de 400.000 copias de su álbum de debut en su primera semana, el locutor de radio estadounidense Ebro Darden actuó como representante de Apple para conceder personalmente el galardón a Lauryn Hill: "Es importante que sepas que entendemos todo lo que nos diste a todos nosotros, a la música, al Hip hop, a la cultura, a las personas negras. Y que la gente vote por esto demuestra que valió la pena porque realmente marcaste a la gente", dijo.

Por su parte, Hill celebró el hito acordándose de quienes, directa o indirectamente, participaron en la creación de este proyecto: “Este es mi premio, pero es una narrativa rica y profunda e involucra a mucha gente, mucho sacrificio, mucho tiempo y mucho amor colectivo”, dice la artista en el vídeo compartido por la empresa organizadora de los premios.

Huella imborrable de una carrera efímera

Lejos queda aquel 25 de agosto de 1998, fecha en que 'The Misseducation of Lauryn Hill' veía la luz de la mano de la rapera y cantante de Nueva Jersey. Apenas unos meses después de la disolución de su anterior grupo, los míticos 'The Fugees', Hill emprendería una tan exitosa como efímera carrera como solista. Este sería su único trabajo de estudio ('MTV Unplugged 2.0', su segundo proyecto, fue el resultado de la grabación de una actuación en directo en 2002), y tras él no volvería a recibir nuevas ofertas, según ha reconocido la propia artista en varias entrevistas. Una decisión difícil de comprender, dada la acogida que tuvo un proyecto que terminaría recibiendo la certificación de disco de diamante (más de un millón de copias vendidas) en 2021.

Sea como fuere, lo que está claro es que los 14 títulos que componían este amplio repaso a temáticas como las relaciones de pareja (e infidelidades, véase en la segunda canción del álbum, 'Lost Ones'), las etapas de la vida y la religión –siempre con el debate dentro del aula de un colegio como idea conceptual– fueron más que suficiente para situar a Lauryn Hill como una de las figuras más representativas de la cultura urbana y el Hip hop.

Con todo, cabe subrayar que todo apunta a que la rapera está retomando su carrera profesional. Tras participar como invitada sorpresa en la actuación de su hijo YG Marley en la última edición del multitudinario festival de Coachella, ambos acudieron al programa de Jimmy Fallon e interpretaron 'Ex Factor' o 'Survival', entre otros grandes éxitos de uno y otro. Asimismo, Hill respondió afirmativamente a la pregunta de una periodista sobre si podríamos esperar nueva música suya.