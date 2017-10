Cataluña II

El camino para contestar a como iniciaba mi última carta, "y después qué", empezó hoy y se resume en otra palabra, diálogo. Porque estamos todos de acuerdo que nunca hubo diálogo y esto fue lo que catapultó a esta grave situación hoy más optimista. Es verdad que el procés fue una fuga hacia la nada utilizando medios rupturistas y radicales no avalados en democracia. Pero no es menos cierto que el gobierno, responsable de gobernar a toda España y no solo a los que le han votado, tampoco lo ha hecho. Dirán, no sin faltos de razón, que no se podía negociar cuando una de las partes se "tira al monte", pero oyendo y conociendo las torpezas iniciadas ya hace años por diferentes gobiernos de la nación y el TC, habrá que admitir que se han hecho mal las cosas. Por lo tanto, supongo que la Política con mayúsculas tomará el mando y no se volverá a cometer torpezas de utilizar las emociones y los sentimientos tan frívolamente utilizados para movilizar y llenar calles. El ciudadano también es culpable por dejarse arrastrar por cantos de sirena, sean de una parte como de la otra. Si fuéramos críticos y consecuentes deberíamos castigar a ambos con nuestro silencio, sin llenar plazas ni ondear banderas, por solo una razón, vergüenza, por la situación horrible de la falta de política. Lo que debemos exigir a nuestros gobernantes es que lo hagan con inteligencia y sentido de estado, y hay que admitir que esas dos cualidades brillaron por su ausencia en los dos bandos, por eso se llegó a donde se llegó. Un esperpento que reafirmara la tan debatida "leyenda negra española" o la famosa pintura de Goya El garrotazo. El gobierno del PP tiene el deber de utilizar la inteligencia y no el garrotazo.

Un cordial saludo

