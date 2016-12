El Gobierno local lleva las cuentas al pleno con el rechazo del PP y el PSOE en comisión

El proyecto de presupuesto para 2017 diseñado por el Gobierno local llegará al pleno municipal del próximo miércoles, 28 de diciembre, tras el voto en contra de PP y PSOE en comisión, que, si se mantiene, impedirá aprobar las cuentas. Ni populares ni socialistas han confirmado que vayan a dar el mismo voto en el pleno. El rechazo rotundo de ambos en la reunión de ayer y en las últimas semanas a las cuentas elaboradas por Marea hace muy difícil que vayan a respaldar el proyecto presupuestario en la sesión plenaria de la próxima semana.

Populares y socialistas votaron ayer en contra en la comisión presidida por la edil del Gobierno local Eugenio Vieito, una cita que el alcalde pensaba hace unos días que podría continuar el lunes para tratar de alcanzar acuerdos con la oposición. Solo tuvo una sesión, en la que los socialistas solicitaron al Ejecutivo que no llevase al pleno el proyecto de presupuesto tal y como está diseñado. El BNG se abstuvo en la votación e informó de que pretende presentar enmiendas los próximos días.

El alcalde, Xulio Ferreiro, mira con optimismo un entendimiento con los nacionalistas y con más reservas un pacto con el PSOE. "De aquí al miércoles podemos llegar a un acuerdo con el BNG y seguimos teniendo las puertas abiertas para lo mismo con las otras formaciones, especialmente con el PSOE, con el que creemos que debería haber alguna posibilidad, aunque para eso es necesario que ellos pongan algunas cuestiones sobre la mesa y no expongan la retirada de nuestro proyecto", comentó ayer el alcalde.

En las filas socialistas el rechazo a la propuesta presupuestaria no ha variado desde que el grupo trasladó el deseo de elaborar las cuentas desde el principio con reuniones bilaterales con las concejalías sin haber presentado ellos antes ninguna aportación al documento de Marea. "Hay espacio para hacer un presupuesto diferente, pero no este, que tiene carencias, errores estratégicos de fondo y no es el que necesita la ciudad. Tal y como está diseñado, no vamos a entrar ni siquiera en el debate de presentar enmiendas, porque tampoco hay control de que se vayan a cumplir", manifestó el concejal del PSOE José Manuel García, contrario, por ejemplo, a que el Gobierno local refleje en las cuentas su intención de comprar suelo y viviendas.

El Partido Popular ya había adelantado un día antes de que se opondría al presupuesto en la comisión de Facenda, aunque matiza que en los próximos días estudiará si mantendrá el no en el pleno. Las duras críticas hechas este jueves por la portavoz popular, Rosa Gallego, al calificar las cuentas como "el peor presupuesto de la historia de la ciudad" y atacar la "parálisis de gestión" del Gobierno de Xulio Ferreiro anticipan prácticamente el mismo rechazo dentro de cinco días. El Partido Popular criticó también que el Ejecutivo local se negase a aceptar las líneas rojas propuestas por los conservadores.

El socialista García evitó pronunciar calificativos para definir las cuentas municipales proyectadas para el próximo año y se refirió a ellas como "un proyecto unilateral muy alejado" de lo que la formación piensa. "A nosotros no nos vale que nos pidan propuestas y que ellos digan que ya verán si las aceptan. Ese es un comportamiento deficiente de Marea con aquellos con los que quiere llegar a acuerdos", subraya el concejal.

El BNG, con el que el grupo del Gobierno local solo alcanzaría el apoyo de un edil en caso de llegar a un acuerdo respecto al presupuesto, prevé presentar enmiendas la próxima semana antes del pleno, según avanzó ayer la portavoz, Avia Veira.

Cuestión de confianza

El escenario actual que dibuja la brecha entre Marea y el PP y el PSOE mantiene en punto muerto la opción de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza vinculada a la falta de consenso por el presupuesto, recurso legal que prefieren evitar los socialistas y el equipo de Xulio Ferreiro, quienes se agarran con distinta fe a que haya acuerdos. "Es la última opción, pero no creo que sea una buena salida", comentó el alcalde. "Es la peor de las soluciones, hay espacio para que se alcance un presupuesto consensuado", cree José Manuel García.