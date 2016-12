La Xunta opina que subastar La Solana no supondrá "ninguna diferencia" para los vecinos

La Xunta afirma que se mantiene "al margen" de las decisiones que tome el Consejo de Administración del Puerto, en el que tiene tres representantes, respecto a los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre. Asegura que, si finalmente se produce la subasta tal y como pretende el Puerto, y la parcela pasa a manos particulares, "no supondría ninguna diferencia para los ciudadanos", ya que lleva "décadas teniendo un uso privado". El Puerto alega que su deseo de ingresar más con esta venta es tan lícito como el del Concello de hacerse con los terrenos para darles un uso público y el Concello argumenta que aún le quedan unos días para que expire el plazo que le dio el Puerto para presentar la oferta formal para adquirir el suelo de La Solana y el Finisterre por 1,4 millones de euros

La Xunta considera que, dado que los terrenos en los que se asientan el complejo deportivo La Solana y el hotel Finisterre, llevan "décadas teniendo un uso privado", los vecinos no notarán "la diferencia" si finalmente se subastan y acaban en manos privadas, tal y como pretende hacer la Autoridad Portuaria. Así lo explica el Gobierno gallego, en una respuesta a este diario en la que defiende que cualquier actuación que se haga "se realice dentro de los cauces legales pertinentes".

El Gobierno gallego afirma que se mantiene "al margen" del procedimiento que enfrenta a Puerto y Concello por los terrenos de La Solana, ya que considera que debe respetar la decisión tomada por mayoría -con el único voto en contra del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela- en el último Consejo de Administración de "retomar la subasta al alza de los terrenos" como "organismo autónomo". En ese consejo hay 16 miembros y tres representan a la Xunta. También figuran otros tres representantes de Gobierno central y el alcalde arteixán, Carlos Calvelo (PP).

La Xunta argumenta que la actual concesionaria Inmobiliaria Río Mero presentó "una oferta documentada" -de 10 millones de euros- avalada por informes jurídicos "solicitados a los organismos pertinentes" y que el Concello solo expresó su "voluntad" de adquirir los terrenos.

Con este posicionamiento, la Xunta no atiende la solicitud del alcalde, Xulio Ferreiro, de "tomar cartas en el asunto" para que la ciudad pueda recuperar esos terrenos para el uso público, tal y como defiende el Gobierno local. A esta petición, así como a la intención de buscar un interlocutor en Puertos del Estado o en Fomento -ante la falta de "sensibilidad" que le atribuye Ferreiro al presidente del Puerto, Enrique Losada-, el ente portuario contestó ayer con una nota en la que tacha de "negligente" al primer edil coruñés.

Losada se defiende diciendo que Ferreiro aceptó el pasado 30 de marzo que se celebrase la subasta, cuando el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, vino a A Coruña para intentar desbloquear una solución que contentase a las dos partes, que le permitiese captar fondos a la Autoridad Portuaria para la financiación de las obras de punta Langosteira, y que el Concello pudiese disponer de terrenos litorales para el uso público.

La Autoridad Portuaria se ampara en que, entonces, ambos dijeron que sí a negociar cómo compatibilizar la venta de los muelles con su uso público y en que, en la reunión, "Losada informó de que se pondría en marcha la subasta de La Solana y del hotel" para generar ingresos que ayudasen a pagar la dársena exterior y que, entonces, el regidor municipal "no puso reparos" y que, por tanto, había aceptado la celebración de la misma.

"Es tan público y legítimo el derecho del Ayuntamiento de intentar adquirir La Solana como el de la Autoridad Portuaria de convocar la subasta", zanja Losada.

En esa reunión, a pesar de que el comunicado no lo nombra, no solo se habló de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre, sino que se trató también la posibilidad de obtener dinero por la venta de los muelles interiores, Batería, Calvo Sotelo y petrolero, así como de que pudiesen tener un uso ciudadano.

La Autoridad Portuaria defiende que, desde que el 30 de junio le ofreció seis meses de plazo al Concello para que formalizase su propuesta para quedarse con las parcelas por su precio de tasación -1,4 millones- hasta el 10 de noviembre no recibió ninguna comunicación. Esa solicitud, según apunta un informe de Abogacía del Estado, no cumple con el acuerdo del Consejo de Administración. Durante estos meses, también Puertos e Intervención General del Estado se mostraron favorables a que se retomase la subasta -con la oferta de Río Mero ya sobre la mesa- con la justificación de "que la Autoridad Portuaria no puede renunciar a los ingresos adicionales". El Puerto no justifica en su nota por qué decidieron votar a favor de que se retomase la puja cuando le habían dado un plazo al Concello de seis meses para presentar la solicitud de los terrenos y ese periodo todavía no ha expirado.

La Junta de Gobierno Local del pasado lunes aprobó de nuevo que el Concello presentase ante la Autoridad Portuaria una propuesta para hacerse con los terrenos de La Solana y el Finisterre ante los "defectos de forma" que el Puerto alegó que tenía la entregada en noviembre. "En caso de que esa comunicación tuviese algún defecto de forma, el Concello aún tiene de plazo hasta el 30 de diciembre para hacer expresa su intención de compra", especifican fuentes municipales. "Toda la operación especulativa que parece que se quiere impulsar desde los despachos del Puerto de A Coruña parece ilegal y así se le hará saber desde este Gobierno local a la Justicia si es necesario", dicen desde María Pita.

El Gobierno local pide a la Autoridad Portuaria que aclare "cómo fueron las gestiones y cuál fue su papel en la oferta de compra realizada por una inmobiliaria" e insta al presidente del Puerto a que no solo ofrezca explicaciones públicas sino que también se reúna con los representantes municipales y con las asociaciones que le piden respuestas. El Gobierno local se compromete, además, a hacer "todo lo que tenga en su mano para recuperar para el uso público" estos terrenos portuarios, según aseguran fuentes municipales en respuesta al Puerto.