"Tenemos motores textiles y tecnológicos, hace falta un mayor trabajo turístico"

Los sectores textil, marítimo y tecnológico de la ciudad gozan de buena salud, en opinión de Marcos Balboa, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). Son para él motores del potencial económico de A Coruña, a la que ve lagunas en el apartado turístico, en el que demanda un "mayor trabajo conjunto" con la implicación de las administraciones y de los empresarios.

Inditex es el exitoso referente empresarial de la ciudad, pero no debe ser el único. "Si solo tenemos un gigante y este algún día tropieza, todos los demás lo vamos a notar, por eso creo que es importante que otras compañías tengan carácter tractor. Por suerte tenemos otros firmas satélites alrededor de Inditex que son muy punteras", cree Balboa.

El empresario fomenta el emprendimiento y cree que en la ciudad hay relevantes exponentes, por lo que no está de acuerdo con las carencias que advierte el análisis presentado en la estrategia Eidus. Advierte no obstante de que el emprendimiento no es siempre una fórmula triunfadora: "No todo el mundo tiene las mismas cualidades, ganas, buenas ideas y respaldo".

Balboa apunta también un matiz censurable en los documentos estratégicos de desarrollo urbano como el que ha elaborado el Concello: "Hablan de objetivos sin explicar las acciones para alcanzarlos".