Concentración contra la homofobia en el Obelisco tras la agresión de Fin de Año

Decenas de personas se reunieron ayer en el Obelisco tras la bandera del arcoiris para rechazar la homofobia. La concentración fue convocada por la asociación por la libertad afectivo sexual Alas Coruña tras la agresión homófoba denunciada por un joven en la ciudad durante la celebración de Fin de Año. "Como si no nos llegara con el bullying en los colegios, la represión en casa o la discriminación laboral, nos arrebatan también los momentos de fiesta, vulnerando nuestros derechos y aplicando violencia como parte de la celebración, como una diversión más dentro de una jornada de excesos en la que todo parece valer", advierte la entidad que organizó el acto a través de internet. La concentración, además de apoyar a la víctima de la agresión de Fin de Año, tenía como objetivo concienciar a los afectados sobre la importancia de denunciar para que estos actos "no queden impunes y se conozcan", así como sensibilizar a la sociedad. "No permaneceremos en silencio", indicaron los asistentes.