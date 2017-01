Marea cree que la dimisión de Dapena no afectará a su relación con el PSOE

El concejal de Emprego, Alberto Lema, eludió esta mañana comentar la dimisión de José Manuel Dapena como portavoz municipal socialista en A Coruña por tratarse de una "decisión interna del PSOE", aunque consideró que su marcha no afectará a la postura del partido, que a su juicio "no debe pasar por los perfiles personales". Lema se mostró convencido de Dapena "tratase de obstaculizar" la relación entre Marea Atlántica y los socialistas y de que esta no variará.

"Espero que las tomas de decisiones del PSOE sobre Marea sean colectivas", declaró el edil, quien destacó que en tan solo año y medio de mandato municipal los socialistas habrán tenido ya tres portavoces cuando Dapena sea sustituido por un compañero de su grupo.