La Xunta prevé implantar la entrada de 39 líneas de bus al centro en una sola fase

La Xunta ha decidido implantar al mismo tiempo todas las modificaciones previstas en el plan de transporte metropolitano. La consellería de Infraestruturas acaba de mandar a los concellos un documento que modifica la propuesta realizada antes de las elecciones, con aportaciones de los municipios y tras negociar con A Coruña. Prevé que 39 líneas de bus accedan hasta el centro de la ciudad, seis más que el documento anterior

„rechazado por el Ayuntamiento coruñés„ y que las obras para ampliar y crear paradas se realicen ya en la primera fase en lugar de esperar a un desarrollo posterior.

De las 39 líneas que se adentrarán en la ciudad, seis pararán en la plaza de Pontevedra, 32 en Entrejardines y una llegará hasta el hospital Abente y Lago. De esos servicios, 32 pararán en la Costa da Palloza en sentido entrada. Las líneas que irán directas a la estación de buses serán 35, frente a las 52 de la actualidad. Entre las 39 líneas interurbanas con acceso directo al centro se incluyen las 22 que ya acceden actualmente al centro antes de las 9.00 horas, entre ellas la del aeropuerto de Alvedro. Las 39 líneas que accederán al centro durante todo el día concentran el 89,10% de los viajeros anuales, según el plan.

Entre los cambios que incluye el plan respecto a versiones anteriores destaca también que diez líneas con origen a más de 35 kilómetros y sin paradas en el área de transporte metropolitano coruñesa accederán de modo directo a la estación y no podrán llegar al centro de la ciudad. Esta decisión afectará a autobuses procedentes de Viveiro, Ribadeo, Lugo, Ferrol, Vigo y Muros.

Las obras que la Xunta prevé ahora realizar ya al inicio de la aplicación del plan consistirán en ampliar en 34 metros una parada de bus en la Costa da Palloza, lo que obligará a eliminar seis plazas de aparcamiento; ampliar en 47 metros de la plaza de Ourense junto a la Autoridad Portuaria; crear una parada en sentido salida en la Palloza, que conllevará suprimir cuatro plazas de aparcamiento; y acondicionar la parada de Entrejardines.

La parada que se creará en la Costa da Palloza en sentido salida será para uso exclusivo de las líneas de transporte interurbano, mientras que la parada que se ampliará en el mismo punto en sentido entrada será compartida entre buses transporte interurbano y urbano. Las líneas de bus interurbano, señala el documento, no podrán recoger pasajeros en el centro de la ciudad. El plan apunta que podrían realizarse modificaciones en función del resultado del reajuste de líneas de bus urbano que pretende realizar el Ayuntamiento de A Coruña.

El estudio defiende que no se producirá un impacto sobre el tráfico en las "zona críticas del interior de la ciudad, según se comprobó a través de una "microsimulación", dice el plan. El Ayuntamiento de

A Coruña mostró su temor a que con la entrada de más buses hasta el centro. El Concello coruñés temía en especial los colapsos en la zona de la plaza de Ourense, la que más densidad de tráfico registra en la actualidad. El acceso al centro de la ciudad de 39 líneas de autobús supondrá la entrada de más de 100 viajeros al día en las 74 líneas.

Tras la negociación con el Concello, la Xunta ha incluido en el plan el compromiso de que, si el Ayuntamiento cambia su mapa de líneas como ha previsto, tendrían que volver a sentarse para tratar las disfuncionalides que podrían generarse.

La dirección xeral de Mobilidade ha pedido a los ayuntamientos que revisen el plan, para lo que les ha dado un plazo de veinte días. Mañana, además, se celebrará una reunión de la comisión de seguimiento del transporte metropolitano. La directora xeral , Helena de Lucas, explicará a los alcaldes los cambios y sus previsiones para su implantación. El ente autonómico defiende pretende mejorar la movilidad "optimizando los recorridos y paradas en el centro, eliminando la necesidad de transbordos y contribuyendo al uso del transporte público".



Recorridos en tres corredores

Corredor oeste. El plan proyecta que los buses que entran por la avenida de Finisterre cuenten con paradas en el cruce de la avenida de Finisterre con la ronda de Outeiro, en la plaza de Pontevedra y en la estación de buses, en lugar de que los buses vayan por la ronda de Outeiro directos a la estación, como en la actualidad. Para la salida, salen de la estación y recogen pasajeros en el número 10 de Juan Flórez y en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Finisterre. Los buses que vienen por la avenida de Arteixo pararán en la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos, en el cruce con la avenida de Finisterre, en la estación de autobuses, y seguirán hacia el centro con paradas en la Costa da Palloza, Autoridad Portuaria y Entrejardines. Saldrán de Entrejardines con parada en la Costa da Palloza, en la estación de buses, en la trenes y en Os Mallos.

Corredor este. Para los buses que entran por Os Castros, el plan de transporte metropolitano propone cambiar el final del trayecto y situarlo en la parada de Entrejardines en lugar de en la estación de autobuses. Los viajeros accederá de modo directo al centro de la ciudad sin parar en la estación de buses en sentido entrada. Las paradas de camino al centro serán en la Costa da Palloza, en la plaza de Ourense y en Entrejardines. El plan sí prevé que en sentido salida los buses paren en la estación de autobuses, además de recoger pasajeros en la Costa da Palloza después de salir de Entrejardines. En este caso, el recorrido de entrada en la ciudad se reduce en un 60% ya que hasta ahora los buses llegaban a Entrejardines y volvían a la estación como destino final. El plan calcula que se ahorrarán unos 5 minutos por trayecto.

Corredor centro. Para los buses que entran por Alfonso Molina, el plan prevé como final de trayecto la parada de Entrejardines. El recorrido planeado incluye una parada en Alfonso Molina a la altura de la estación de autobuses, otra en la Costa da Palloza, otra en la plaza de Ourense y el final del recorrido en Entrejardines. Suprime el 53% del actual recorrido por la ciudad al eliminar el regreso desde Méndez Núñez a la estación de buses. En sentido salida, el documento propone salir de Entrejardines y parar en la Costa da Palloza y en la estación de buses.