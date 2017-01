El vídeo coruñés de Green Day, líder en YouTube

El nuevo vídeo de Green Day, una creación del coruñés Manu Viqueira, no ha dejado indiferente a Estados Unidos ni al mundo. Decenas de reseñas en los principales medios de comunicación, especializados y generalistas, alabanzas de profesionales del sector y, además, visitas, miles de visitas. El vídeo, construido en torno a los derechos civiles y a la victoria de Donald Trump, fue lo más buscado de YouTube el lunes, el día del estreno, y ayer seguía todavía en segunda posición.

Así se lo comunicaba a Viqueira a primera hora de la jornada en Estados Unidos, Devin Sarno, el productor de la Warner, quien fichó a este realizador de Os Mallos por los trabajos que tenía colgados en Vimeo y un me gusta que le dio el director de otro vídeo de la banda californiana. En 24 horas, seiscientas mil visitas y una expectación que lo llevó a lo más alto de las búsquedas de la red social audiovisual.

Además de las felicitaciones de sus compañeros de profesión, allegados y desconocidos, Manu Viqueira cosechó algunos piropos que le dejaron alucinado. Uno de ellos, el de Stephen Schuster, director de cuatro vídeos de Alice in chains, que no dudó en comentar: "Next level lyric video", esto es, "siguiente nivel para el vídeo de letras" (así denominan al subgénero de videoclips al que pertenece Troubled Times).

Las menciones en medios se multiplicaron a lo largo del día en medios de alcance global. Como la Rolling Stone (Estados Unidos), Dailymail (Reino Unido), Metro (Reino Unido), Hollywood Reporter... además de todas las entrevistas en medios locales que está concediendo estos días. ¿Se imaginaba todo esto? "Era Green Day, a veces lo pensaba", decía ayer Manu Viqueira, "acelerado" por el ajetreo de atender entrevista tras entrevista y, a la vez, estar pendiente de la repercusión y de los correos que le iba mandando Devin Sarno desde Los Ángeles. A Viqueira le sigue sorprendiendo que alguien del calado de Sarno se esté preocupando de él, incluso de que estén promocionando el vídeo a través de su canal de Vimeo. Gracias a ello, ya ayer el miembro de un grupo alemán, el primero que grabó en Abbey Road, se puso en contacto con él para hablar de trabajo.