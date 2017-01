"Si pongo en una balanza defender a mi hijo o una sanción, no tengo duda"

Nuria Bernárdez, una de las madres de los alumnos del colegio Ramón de la Sagra, defiende la paralización de las obras.

-Siguen sin mandar a los niños a clase, ¿hay alguna posibilidad de que se reconduzca la situación o tendrán que volver al colegio con el paso de los días por falta de conciliación?

-No mandamos a los niños a clase por un problema de salud. Esto no es una protesta. Nuestra intención es seguir hasta el final y, por eso, estamos intentando organizar actividades para los niños para que sea más fácil conciliar.

-¿Los profesores entienden que dejen las aulas vacías?

-Entienden la preocupación que tenemos por la salud de nuestros hijos y que no los llevemos a clase pero no se posicionan en contra de la Consellería. Dicen que se están haciendo las mediciones correspondientes, cuando nosotros sostenemos que no es así. Aunque se hiciesen, hasta tener los resultados no podemos decir que el colegio es seguro. En el mejor de los casos, se hace una medición y no se sabe el resultado hasta 48 horas después.

-¿Están haciendo mediciones los padres para comprobar que hay peligro para los menores o simplemente no los mandan por miedo a lo que les pueda pasar?

-Hemos visto una medición anterior a la retirada de la cubierta, de cuando en vacaciones retiraron las bajantes de fibrocemento. Su resultado es seguro, pero nos faltan datos, porque no sabemos qué método utilizaron para hacerlas ni en qué lugares del colegio midieron. Nuestra intención es hacer unas mediciones propias, financiadas por el ANPA, pero para hacerlas necesitamos tener el permiso del centro y de la Consellería.

-¿Creen que la Xunta pagará las mediciones de urgencia que ustedes solicitan?

-No sabemos cuáles son sus planes. La empresa que está haciendo la extracción de la cubierta nos ha dicho que ellos no la pagan, que les sale más caro y que pagan la de quince días. No sé si lo hará la Xunta. Nosotros queremos volver al colegio, queremos que los niños vuelvan porque tienen que estar escolarizados, desde luego, no estamos felices con esta situación.

-¿Qué consecuencias les puede traer no mandar a los niños en contra del criterio de la Xunta?

-Creo que teniendo un informe de la Valedora do Pobo que dice que los niños no deben ir al colegio, teniendo otro de la máxima autoridad médica en Galicia en el tema de la asbestosis, que dice que los niños no pueden estar en esta situación y estando como está el tema en Fiscalía de Menores, entiendo que la Xunta no va a ser tan temeraria. Si ellos quieren ser más burócratas que nadie y van a aplicar el protocolo de absentismo pues me imagino que nos podrían quitar la plaza en el colegio o que podrían expedientarnos por no escolarizar a nuestros hijos, pero si ponemos en una balanza, por un lado, me sancionarían a mí administrativamente y, por otro, pondría en peligro la salud de mi hijo. No tengo duda. No me voy a dejar amedrentar con un expediente cuando lo que hago es velar por la salud de mis hijos.

-Denuncian que están en esta situación porque las obras no se hicieron en verano.

-Sí, las obras no se hicieron antes porque tienen una parte de fondos europeos que llegaron tarde y la obra se licitó tarde. Tuvimos un periodo de vacaciones por el medio, un puente de diciembre... Opciones hubo, pero no se aprovecharon.

-¿Tienen la impresión de que la Xunta ha ido "a lo fácil"?

-Yo creo que solo tiene en cuenta criterios económicos. Lo que es increíble es que se llegue a esta situación, que unos padres protesten porque se pone en peligro la salud de sus hijos.

-A los niños no les ponen medidas de seguridad, como los uniformes que llevan los obreros.

-Se basan en que la retirada se hace a partir de las 16.00 horas, pero eso no garantiza que no haya fibras en suspensión a las 07.00 h., para saber eso, se necesita una medición.

-¿Y cuál es la solución que proponen?

-Lo ideal sería que las obras se paralizasen, que levantasen el chiringuito que tienen montado y que hiciesen mediciones y que diesen negativo para que pudiésemos volver y que el resto de la retirada de la cubierta se hiciese en vacaciones. Si no puede ser así, que se hagan mediciones fiables.