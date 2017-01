Vado y croquis para suplicar que no aparquen ante su garaje

Vecinos de la calle de la Torre no han escatimado esfuerzos ni explicaciones para justificar ante los demás conductores su petición de que no aparquen junto a los contenedores situados ante su garaje. Los usuarios del aparcamiento privado han elaborado un croquis en el que explican cómo estacionar ante los depósitos de residuos "impide el grado de giro para la salida/entrada de vehículos en el garaje perteneciente al edificio número 106-106", como detallan en el escrito que acompaña a la imagen, en el que "se ruega no aparcar delante de los contenedores". El croquis, con leyenda incluida, pretende concienciar a los conductores para que se busquen otro sitio.