El fuerte viento arrasa con las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón en Riazor

El temporal dejó ayer más de ochenta intervenciones en la ciudad de los servicios de emergencias. Los protagonistas fueron, sobre todo, las placas de los tejados, los árboles que se caían y los letreros de las tiendas que se desprendían. Una de las intervenciones más importantes fue la de la cubierta del estadio de Riazor, que salió volando por varios puntos y en dos ocasiones por acción del viento. El coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, explicó ayer, que el temporal solo había dado una tregua, entre las dos y las cuatro de la madrugada.

Sobre las 05.00 horas, unas uralitas de la grada de Pabellón se desprendieron del tejado y hasta la zona fueron los bomberos para intentar solucionar la emergencia. Durante las primeras horas del día también cayeron planchas de la grada de Maratón, aunque en menor medida. Touriñán aclaró ayer que, si bien no había "grandes espacios abiertos" sí que había "muchos pequeños" a lo largo de toda la cubierta del estadio.

Esta circunstancia y que el temporal no cedería a la hora del partido, causó que se suspendiese el enfrentamiento entre el Dépor y el Betis (programado para las 20.45 horas) en Riazor. También el del Leyma contra el Barcelona B, que se trasladó finalmente a Santiago. Y es que, según comentó Touriñán, lo importante en estos casos es: "garantizar la seguridad de la gente", y si estas dos citas se celebraban se podría poner en riesgo su integridad, ya que ambas coincidían con la pleamar. Sobre las siete de la tarde, el estadio volvió a perder otra parte de su cubierta, esta vez, de la grada de Pabellón. Para evitar que se produjesen daños a los peatones, la Policía Local cortó el paso por la acera de Manuel Murguía que está pegada al estadio.

Según el análisis del coordinador de Seguridad Ciudadana, los daños en la cubierta no son muy grandes, pero al estar en alerta -roja en el mar, hasta las 12.00 horas de hoy y naranja en tierra, tanto ayer como hoy hasta las tres de la madrugada- la normativa impide que los trabajadores se suban al tejado para iniciar las reparaciones. "Al no poder subir y al no poder hacer un saneamiento del tejado pueden, en cualquier momento, volver a caer otras planchas y más cosas, por lo que no solo se compromete la seguridad en esas gradas sino en las demás, ya que pueden volar los elementos", declaró. La previsión de vientos para esta noche marcaba rachas de más de 100 kilómetros por hora y durante la madrugada del jueves al viernes se registraron de 113,8 kilómetros por hora en Bens como récord, según los datos aportados por MeteoGalicia.

La intervención en el estadio de Riazor, que mantuvo el entorno vallado, aunque eso no afectó al tráfico, coincidió con otras actuaciones de los servicios de emergencias, como la retirada de unas planchas de los tejados de los colegios Sanjurjo de Carricarte y Víctor López Seoane.

En la calle Europa se desprendió un tendal, en San Roque un cartel y, en As Xubias de Abaixo, dos árboles no resistieron los envites del viento. En la calle Riazor, los efectivos de emergencias tuvieron que revisar un tejado y, en la avenida de Arteixo, retiraron una antena, en la calle Marola se cayó un objeto de un tejado y, del paseo de Ronda, a la altura de las Esclavas, tuvieron que retirar restos de piezas de una terraza. En el parte de incidencias del jueves, había, además, otra intervención de los Bomberos, que fueron los encargados de desalojar a doce bañistas de la playa de Riazor.

En total, se desprendieron once vallas publicitarias, se cayeron más de una decena árboles; los Bomberos atendieron a nueve desprendimientos de cubiertas y a una alerta por caída de cascotes a la vía pública, y fueron a dos actuaciones en cornisas. Tuvieron que asegurar antenas por todos los barrios y se inundaron garajes y la rotonda de las Pajaritas.

El Concello hace hincapié en que se respeten los precintos y pide a los vecinos que no se pongan en peligro. Durante la jornada de hoy se mantendrán cerrados los accesos a las playas, también los parques y jardines y el cementerio de San Amaro.

El alcalde, Xulio Ferreiro, explicó ayer, tras su visita al estadio de Riazor, que durante la noche se había desplegado un dispositivo municipal de emergencias con más de un centenar de efectivos, a quienes agradeció su actuación.