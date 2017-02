PP y PSOE tumban la cuestión de confianza del Gobierno local

El voto en contra del Partido Popular y el PSOE ha impedido al Gobierno local de Marea Atlántica sacar adelante su cuestión de confianza, a la que había vinculado la aprobación inicial del presupuesto municipal de este año. A diferencia de los socialistas, la edil del BNG, Avia Veira, mantuvo su apoyo a Marea Atlántica en la investidura y votó a favor de la cuestión de confianza.

La pérdida de confianza por parte del pleno abre un plazo de un mes para que el Partido Popular y el PSOE presenten una moción de censura contra el alcalde, Xulio Ferreiro, y su Gobierno local. Si no lo hacen o si presentan la moción de censura y no prospera en el pleno, Marea seguirá gobernando el Ayuntamiento y contará con unos presupuestos municipales aprobados inicialmente. Si se cumple lo dicho el jueves por la ex secretaria general del PSOE coruñés y actual concejala, Mar Barcón, a la gestora que dirige el partido en la ciudad, los socialistas no apoyarán una moción de censura contra Marea.

Las intervenciones

Durante la sesión, el alcalde y el concejal socialista José Manuel García, que ejerció de portavoz a falta de un edil que ocupe ese cargo, compartieron dardo, acusándose de manera recíproca de no querer llegar a un acuerdo. Ferreiro insistió en que no hay "animadversión" contra los socialistas e instó al PSOE de A Coruña a preguntar por ello al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. El primer edil aseguró que la cuestión de confianza no era el escenario deseado para ellos, que la aplazaron para que el PSOE recompusiese sus problemas internos y que, en todo caso, espera que este momento crítico de los cuatro años de legislatura municipal "no sea un punto de llegada sino un punto de inflexión".

García reprochó la gestión del Gobierno local en minoría y aseguró que les preocupa "que la ciudad recupere la posición que tenía antes de ustedes y del Partido Popular" al tiempo que defendió la labor de los Ejecutivos socialistas con los que, dijo, A Coruña experimentó sus momentos "más brillantes". Tras el pleno, no aclaró si su partido intentará montar una moción de censura. Solo durante una de sus intervenciones señaló que, para ellos, la cuenta "se pone a cero" y advirtió de que no aprobarán nada más si no hay un diálogo en torno a cada asunto, lo que los pone en un escenario en el que el Ejecutivo de Marea Atlántica seguiría al frente.

La concejal popular Rosa Gallego, que defendió el papel del PSOE frente a Marea en la negociación de los presupuestos, pidió la dimisión de Xulio Ferreiro en reiteradas ocasiones: "Es el momento de que asuma la responsabilidad de su gobierno sectario". Lo acusó de apostar "por la suciedad, la inseguridad y el desempleo" y de seguir instalado en "el victimismo". Criticó el regidor se plegase a la Rede de Marea Atlántica con el veto a Mar Barcón, cuestión que negó Ferreiro.

Avia Veira (BNG) fue la única concejal que no forma parte del Gobierno de Marea Atlántica que votó sí a la cuestión de confianza. Con reproches generalizados por la falta de autocrítica de los grupos, manifestó que se puede estar perdiendo una oportunidad por no haber "voluntad de diálogo" y que, de proseguir esta situación en el Concello de A Coruña, volverá a gobernar el Partido Popular. "Raras veces las urnas dan una segunda oportunidad a los gobiernos alternativos", declaró la edil nacionalista, que criticó los problemas de gestión y tiempos del Ejecutivo municipal, con cuestiones, como la movilidad, "que no tienen que venir a pleno" y que no se están haciendo.