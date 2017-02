El alcalde recomienda a los promotores cumplir la ley para evitar retrasos de licencias

El alcalde, Xulio Ferreiro, respondió ayer a las críticas de los promotores por la lentitud a la hora de conceder licencias señalando que aquellos empresarios que cumplen con todos los trámites que exige la normativa ya están construyendo, como ha ocurrido en el caso del inmueble de la Fábrica de Tabacos. "Las que salen es porque hacen las cosas bien y las que no salen, porque no las hacen tan bien", indicó el regidor, que acusó a algunos promotores de pretender sacar adelante desarrollos urbanísticos contrarios a la normativa actual. Ferreiro afirmó que su Gobierno no "mirará a otro lado" y que exigirá que se cumpla el PGOM

El Gobierno municipal no cree que los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas se deban a un problema de gestión del Ayuntamiento sino a que determinados promotores "no están haciendo las cosas bien", es decir, no están cumpliendo con los requerimientos de la normativa urbanística. Así se expresó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, en respuesta a las acusaciones del secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, que el martes acusó al Ejecutivo municipal de una falta de gestión urbanística" que está abocando a las empresas locales al "éxodo" a ayuntamientos limítrofes y otras ciudades.

Ferreiro puso el edificio de viviendas que actualmente se construye en el entorno de la Fábrica de Tabacos como ejemplo de que sí se conceden licencias si se respetan todos los requerimientos de la administración. "Si lo que se nos pide es que el Ayuntamiento mire hacia otro lado ante desarrollos urbanísticos que son contrarios a la normativa urbanística actual, nosotros no lo vamos a hacer", afirmó ayer Ferreiro.

La licencia para retomar las obras de uno de los edificios interrumpidos de Tabacos, el más próximo a la Casa del Mar, se otorgó en noviembre. Con permiso para construir desde 2007, en los últimos años apenas se había levantado una mínima parte de la estructura del inmueble, una promoción lastrada por los problemas de San José, que hace más de una década compró los tres solares que tenía Altadis en el lugar. Con la nueva licencia en la mano, concedida ya en arreglo al nuevo plan general de 2013, la promotora Udralar podrá construir 62 pisos, distribuidos en 6 plantas, a las que se suman 4 sótanos de garajes y trasteros.

"Las que salen es porque hacen las cosas bien y las que no salen, porque no las hacen tan bien", indicó Xulio Ferreiro tras afirmar que su Gobierno exigirá que se cumpla el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). "En esta ciudad tenemos una historia con el desarrollo urbanístico no siempre satisfactoria. Ahí están Percebeiras o Náutica, donde hay un intento de evitar adaptarse a la nueva legislación", arguyó.

El martes Juan José Yáñez, el portavoz de Aproinco, había reprochado las palabras del concejal de Urbanismo, Xiao Varela, por acusar la semana pasada a algunos promotores de recibir tratos de favor en mandatos anteriores por practicar, en su opinión, una "política discrecional" en materia de licencias urbanísticas para obras mayores. Yáñez pidió "dignidad y honorabilidad" para su sector y se dirigió al Concello para exigirle disculpas a los empresarios por acusaciones "gratuitas e injustas". "No se entiende por qué se quiere ver al promotor que viene a construir ciudad y a generar actividad y empleo como el enemigo", protestó.

El alcalde ha dicho que las licencias para obras, negocios y ascensores se están concediendo a un ritmo "normal" y que aquellos casos en que hay retrasos el origen se encuentra en "requerimientos que no se cumplen". Asegura también Ferreiro que las licencias para ascensores en inmuebles se están concediendo con una media de uno o dos meses, dada la urgencia que suponen para mejorar el acceso a sus viviendas a personas con problemas de movilidad.