Un hombre fallece atropellado en Monelos al cruzar de modo irregular

Un hombre de 73 años, que fue identificado mediante las iniciales J.A.P.V. falleció en la noche del miércoles al ser atropellado cuando cruzaba de forma incorrecta la avenida de Monelos, según la información proporcionada por la Policía Local. El accidente ocurrió a las 22.45 horas cuando el septuagenario atravesaba la calzada a la altura de la intersección con Vicente Aleixandre, en una zona en la que no existe un paso de peatones, momento en el que resultó alcanzado por un vehículo que circulaba en dirección a Eirís.

El viandante cruzó la calle por un punto en el que hay un semáforo con dos luces, ya que una permite efectuar un giro a la izquierda hacia Vicente Aleixandre, mientras que la otra regula el paso hacia Eirís. En el momento en que se produjo el siniestro, había un automóvil parado en el semáforo en el carril que da acceso a Vicente Aleixandre, ya que tenía la luz en rojo, lo que animó al peatón a cruzar.

Pero el hombre, que además vestía ropas oscuras, no debió percatarse de que el semáforo estaba en verde para quienes circulasen por el otro carril de ese mismo sentido, por el que apareció otro vehículo que probablemente no pudo verle al quedar oculto por el coche detenido en ese punto, por lo que lo atropelló. Los servicios sanitarios de emergencia acudieron al lugar para asistir a la víctima, aunque no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

El accidente sucedió a muy corta distancia de un punto en el que existe un paso de peatones para atravesar la avenida de Monelos, que tiene cuatro carriles para la circulación. Esa amplia dimensión de la calzada y el hecho de que fuera de noche no retrajo al septuagenario a la hora de cruzar por un lugar indebido.