Cuatro alcaldes plantan a la Xunta, que aún ignora cuándo llegarán los buses al centro

La notificación a última hora del lunes a 17 alcaldes de la comarca de la inasistencia de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a la reunión programada para ayer sobre el transporte en el área metropolitana llevó a los regidores de A Coruña, Sada, Oleiros y Cambre a no acudir al encuentro. El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, justificó la ausencia de la conselleira por la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a las obras del AVE y explicó que la Xunta desconoce aún la fecha en la que los autobuses interurbanos podrán acceder al centro de la ciudad, ya que todavía no resolvió las alegaciones presentadas por varias empresas de transporte y el Concello coruñés.



El alcalde, Xulio Ferreiro, criticó la decisión de la conselleira y recordó que todavía no respondió a su petición de una reunión con todos los alcaldes del área metropolitana coruñesa para debatir sobre el transporte en esta zona, que en su opinión debe ser articulado mediante la "cooperación de todas las partes y todas las administraciones implicadas". El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, justificó su ausencia argumentando que los municipios del área metropolitana no tienen "nada que ver con Ordes, Carballo...", sino que son parte de un área "con una masa de población inmensa que necesita mejoras en el transporte".



El alcalde de Abegondo, el popular José Antonio Santiso, destacó que Ferreiro le llamó para decirle que no iba a asistir y que no lo harían tampoco los de Bergondo, Betanzos y Culleredo, aunque estos sí lo hicieron. Para el también presidente del Consorcio As Mariñas, la ausencia de la conselleira "no debería haber ocurrido" y criticó al ministro de Fomento por no anunciar su visita "con la suficiente antelación", a lo que añadió que si él fuera el presidente de la Xunta no habría asistido.



Ignacio Maestro disculpó a la conselleira asegurando que estaba obligada a reunirse con el ministro "por razones de protocolo". La falta de A Coruña, Cambre, Oleiros y Sada llevó al director xeral de Mobilidade a replantear la reunión, por lo que los asistentes acordaron dejar para un encuentro que se realizará la próxima semana el Plan de Accesibilidad al centro de A Coruña y las propuestas de movilidad para la comarca. "Estamos trabajando en él", manifestó Maestro sobre la iniciativa para que los buses lleguen al centro, tras lo que explicó que las alegaciones presentadas, aún no han sido resueltas porque, a su juicio, "lo lógico es traerlas para ponerlas en conocimiento por si alguno de los alcaldes quiere aportar algo al planteamiento que hace la Xunta", de forma que la decisión final sobre estas reclamaciones no sea "unilateral".



Pese a que se había planteado que los buses de la comarca llegasen al centro esta primavera, el director xeral expresó ayer su deseo de "ser cauto" y eludió dar una fecha ante las "nuevas circunstancias", en alusión a la ausencia de Ferreiro. Maestro manifestó que su departamento está "trabajando muy bien y de la mano del Concello de A Coruña", por lo que afirmó ser "optimista" sobre este proyecto, en el que intentará que se materialice "cuanto antes".



También explicó que las alegaciones presentadas se refieren a algunos horarios de las empresas de transportes y que las del Concello de A Coruña "no son sustanciales", por lo que se mantiene el plan de que los buses lleguen a la calle Entrejardines. Maestro rechazó la propuesta de la Compañía de Tranvías de que esta iniciativa se aplace hasta la elaboración del Plan de Transporte de Galicia porque ese último proyecto "tiene como objetivo 2020", por lo que se opuso a esperar a ese año para que el transporte comarcal entre en la ciudad.