Un 'Cantar de Cego' para Sande y Carro

Esta é a historia señores



escoita con gran coidado



dunha viúva de Lugho



e un concelleiro imputado



Alá no mes de febreiro



o Entroido xa entrado



polas rúas da Coruña



había un cartel pegado



Resultou ser un choqueiro



todo vestido de branco



as meixelas arrubiadas



e o nariz colorado



Na man levaba unha copa



e o papa-móbil colgado



Ai! O que ven os meus ollos!



Isto é cousa do diaño!



Escandalizouse a viúva



e pediu axuda aos santos



porque o que vai de choqueiro



vai de Papa disfrazado



Montou un gran revolico



ata falou pola radio



encargou unha novena



e rezou algún rosario



Estas cousas non pasaban



cando gobernaba Franco



pero é que a democracia



é o mundo do pecado



Condenarao o Deus no ceo



que na terra eu xa me encargo



pois ao que isto permite



heino levar ao xulgado



E non remata aquí a historia



do concelleiro imputado



a que a xuíz se pronuncie



estamos aquí agardando