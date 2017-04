El Concello marcará los límites de espacio de las terrazas al tiempo que las regulariza

La regularización de las licencias para disponer de terrazas de hostelería y la delimitación del espacio que podrán ocupar en las calles mediante chinchetas metálicas ancladas en el suelo se van a desarrollar al mismo tiempo. La contratación del proyecto para la instalación de marcas delimitadoras está a punto de ser licitada, solo falta que los técnicos del Concello revisen por última vez los planos de los establecimientos, algo que se hará esta semana, según apuntan fuentes municipales.



El Gobierno local pretende que la colocación de las chinchetas se efectúe no solo en las calles peatonales con terrazas del centro urbano, en las que la reducción de metros cuadrados para los viandantes por la excesiva ocupación de espacio por parte de los hosteleros dificulta la movilidad peatonal y de los vehículos de emergencias -el último caso, la semana pasada-, sino en todas las vías de la ciudad con locales de hostelería que despliegan estos elementos.



El sector hostelero y el área de Movilidad, responsable de la ordenación de las terrazas, habían empezado a regularizar a finales del año pasado la situación irregular en la que se encuentran gran parte de las licencias, pero después de tramitar un elevado número de solicitudes en un mes frenaron el proceso hasta paralizarlo. El Concello llegó a conceder algo más de una decena de licencias en regla y el alcalde, Xulio Ferreiro, admitió que el Gobierno local había hablado a comienzos de este año con hosteleros para instarles a respetar los espacios peatonales o a ocupar menos metros cuadrados en las calles céntricas, pero las conversaciones "no dieron frutos". Hace casi dos meses anunció que la colocación de marcadores en el suelo se realizaría próximamente, algo que está a punto de licitarse sin la regularización plena de terrazas.



La Asociación de Hosteleros de A Coruña admite que hay locales dentro y fuera de su agrupación que no pagan por obtener sus licencias de terrazas y otros sí lo hacen. En las últimas semanas el colectivo ha instado a sus socios a que, ante el retraso del Concello en tramitar y conceder los permisos, ellos mismos se autorregulen.