El PSOE exige informes y una mesa previa al Pleno

Los votos de los socialistas en el Pleno coruñés son indispensables para la mayoría absoluta necesaria que inicie la construcción del área metropolitana. Su portavoz, José Manuel García, echa el freno y, a diferencia de sus compañeros de partido en la comarca, justifica que faltan muchos pasos antes de dar su sí. "Hay que hacer trabajos previos que concilien lo que va a plantear la ciudad", defiende García, que afirma que le tienen que entregar unos "informes jurídicos". Después, pretende que se activen "unas mesas, al menos con nosotros" para elaborar un documento consensuado de qué quiere la ciudad para el área. El PP de A Coruña dice directamente que no van a secundar el área tal y como se plantea. Consideran que la Declaración de María Pita "no vale para iniciar ningún proceso" y que Carral y Abegondo han aprobado otra cosa. "De ahí no nos movemos", responden fuentes del partido. El BNG había votado en noviembre a favor, exigiendo "un paso más firme" y acusando al PP y al PSOE de usar el área de forma partidista y de "retorcer" la propuesta de acuerdo para no votar a favor.