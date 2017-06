El PSOE cuestiona la utilidad de la guía turística para gais editada por el Concello

El PSOE denuncia "falta de información" en la guía LGTBI "destinada al colectivo gay" editada por el Concello a través del Consorcio de Turismo. Los socialistas destacan que en ella se hace referencia a "espacios destacados de A Coruña" como la Torre o el Obelisco y las galerías de La Marina, pero no se concretan "espacios frecuentados por el colectivo LGTBI: ni se apuntan lugares de ocio ni otros lugares". El concejal del PSOE Fito Ferreiro sostiene que la publicación es "la que se le podría entregar a cualquier turista que visita la ciudad", pues no introduce "ningún punto de interés LGTBI". Así, critica que no se mencione "ni el árbol de Marcela y Elisa, ni la iglesia en la que se casaron, ni las calles dedicadas a personas como Tomás Fábregas". Ferreiro también denuncia "ausencias" en las referencias a entidades como las de Milhomes, A.L.A.S. Coruña, Maribolleras Precarias, El Andamio de Enfrente y Queer Avengers.