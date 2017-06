Los colores marcan el camino

A Grela gana en luz, pero también en color. El Proyecto lumínico, incluido en el Plan Director de la zona y puesto en marcha por el Ayuntamiento, no solo busca mejorar la eficiencia energética y la gestión del alumbrado público, sino que pretende "humanizar" el polígono, según las palabras de la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida. Así, las farolas lucirán diferentes colores para dar vida a las calles y "también ubicar a los peatones". Severo Ochoa es azul, el verde impera en Galileo Galilei y Copérnico se tiñe de rosa.

"Queremos poner más en valor el entorno, que sea más amable para la gente que viene. Los colores son llamativos por el tema estético pero también para que la gente se pueda ubicar o saber que ha cambiado de calle porque el color no es el mismo que en la anterior", explica Teresa Firvida con detalle. Sin embargo, no quiere que toda la atención se centre en estas originales farolas. Hay mucho más detrás del proyecto. "Se incorporarán tres centros de mando nuevos para controlar todo el alumbrado de A Grela y que se gestionen las incidencias más rápidamente. Queremos que el polígono sea más inteligente", expone.

Al mismo tiempo que se reparan y colorean las farolas, desde el 16 de junio se están construyendo dos nuevas glorietas. Una de ellas se sitúa en el cruce de Galileo Galilei con Gutenberg mientras la otra está en el cruce de Pasteur con Isaac Peral. El objetivo, mejorar el tráfico en uno de los principales accesos de A Grela, en un entorno empresarial, escolar y urbano.

El espíritu de modernización de la asociación no acaba aquí. Quiere más. Aunque Firvida asegura que la relación con el Concello "es fluida" y que las respuestas a sus demandas siempre han sido positivas, trabaja por mejorar otros aspectos: "Siempre estamos reivindicando y reclamando una mayor atención para los temas de movilidad". En A Grela solicitan más líneas de autobús, aparcamientos, variación de los sentidos de algunas calles y creación de nuevos viales, entre otras cosas.

Demandas de movilidad

"Es fundamental porque este polígono también es un gran área comercial y podemos ponerlo muy bonito pero si no puede venir nadie a trabajar o aparcar, no tiene sentido", advierte la gerente de la asociación, quien considera que "el tiempo pasa" y el problema de movilidad "tiene que solucionarse cuanto antes". Según explica Firvida, en el Ayuntamiento le aseguran que "están trabajando en esas líneas" pero de momento no ve soluciones. La reparación de aceras y la limpieza de zonas comunes de descanso o tránsito peatonal también son otros de los objetivos que se plantean en A Grela.