Cómo evitar las multas de la ORA

La modificación de la ordenanza de la ORA entra hoy, 1 de julio, en vigor y los usuarios ya podrán anular los avisos de denuncias que reciban ya sea a través de la aplicación web o en los parquímetros ubicados en las aceras.

Con este cambio, todos aquellos que sean denunciados por no tener tique de la ORA o por presentar uno no válido pueden anular la denuncia del controlador si abonan un recargo. Los conductores dispondrán de 60 minutos desde el aviso para pagar los seis euros de tarifa. Si se supera esa hora, la anulación no se podrá hacer efectiva. En cuanto a los usuarios que sí tienen el tique pero no respetan el tiempo abonado previamente, se aplicarán dos tarifas: 1,5 euros para aquellos que abonen el recargo dentro de los 60 minutos siguientes a la finalización del tique; o tres euros si pagan entre los 60 y los 120 minutos.

Tan pronto como los usuarios reciban el aviso de denuncia, podrán anularlo mediante la aplicación web o en el parquímetro. Si deciden hacerlo a través de su teléfono móvil, basta con acceder al apartado de anulación de denuncias. Una vez ahí, se les informará del sobrepaso de tiempo y la cantidad que deben pagar. Si el parquímetro es la opción elegida, los conductores deberán utilizar un código de anulación que se les proporciona en el aviso de denuncia. En la máquina, cuando se inserte dicho código, aparecerá la opción de anular y, a continuación, el importe a abonar que será entre 1,5 y seis euros.

Esta ordenanza fue aprobada por el pleno en febrero, pero su entrada en vigor se ha retrasado hasta julio. Todos los partidos votaron a favor aunque PSOE y BNG lamentaron que el cambio no haya sido más ambicioso y así incorporar otras novedades. El PP considera que la modificación llega tarde y que se podría haber tramitado hace dos años.

Cinco meses después, la nueva ordenanza de la ORA es una realidad. El retraso se debe a que a última hora el Concello recibió la alegación de una particular que solicitaba que, en caso de infracción, el vigilante de la ORA que impusiese la denuncia dejase un aviso en el parabrisas para que el propietario del vehículo pudiese tener constancia y, por tanto, anularlo. El Gobierno municipal desestimó dicha alegación así que a partir de hoy los usuarios podrán evitar pagar la infracción completa mediante un recargo.

La modificación de la ordenanza de la ORA abrió, además, el debate sobre a quien le corresponde ingresar el dinero de estos recargos. El informe de Intervención, de carácter consultivo, avala que la recaudación extra acabe en las arcas municipales. La concesionaria de la ORA, Setex-Aparki, reivindica que estos recargos deberían repartirse entre el Concello y la compañía respetando los mismos porcentajes que se aplican al resto de los parquímetros. Intervención alega que Setex acompañó su oferta de un informe de viabilidad económica que no incluía los ingresos adicionales por la nueva tasa aprobada.