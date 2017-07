Mundos Digitales arranca mañana en A Coruña como referente europeo del sector

El Congreso Internacional Mundos Digitales arrancará mañana con su decimosexta edición "más ambiciosa y completa" en A Coruña, donde se ha convertido ya en un referente europeo en la creación, innovación y nuevos negocios del sector digital.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde; la directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Mar Pereira; y el director de Mundos Digitales, Manuel Meijide, han presentado hoy esta nueva edición que espera hasta el próximo 8 de julio un millar de asistentes, entre profesionales y estudiantes del sector.

Este 2017, el congreso adelantará en exclusiva la imagen de la nueva película de Tadeo Jones que se estrenará en agosto y contará con una nueva sección "Out of the Box" como espacio de sinergias entre la creación digital del entretenimiento y otros sectores industriales como la automoción o la seguridad.

La aspiración es evolucionar hasta convertirse en una plataforma que consiga conectar el mundo de la creación digital con otros sectores, y en esta nueva sección se enseñarán algunas de las aplicaciones más vanguardistas de los efectos digitales y el 3D para mostrar el estado del arte en la industria 4.0 y los nuevos modelos de negocio que están creándose en torno a ella.

"El objetivo es que se genere el caldo de cultivo necesario para que no solo se vean muy buenas presentaciones, sino que de aquí salgan proyectos, negocios y mucha gente con empleo", ha destacado Manuel Meijide del congreso, que cuenta con apoyos del sector nacional e internacional.

Además, ha citado la feria de empleo como la segunda más importante a nivel europeo con la participación de una veintena de empresas, una de las cuales, incorporada desde ayer, necesitará 35 perfiles.

La conferencia plenaria será impartida mañana por Rajesh Sharma, director tecnológico de Disney; participará también como ponente el viernes Ignacio Lacosta, CEO de Entropy Studio, que compartirá panel con Félix Bergés, CEO de El Ranchito, y Xavi Tribó, cofundador de Glassworks y referente internacional en el desarrollo de tecnologías emergentes y transformación digital.

El sábado 8, Javier Lajara (CG Supervisor & VR Director) de Future Lighthouse, mostrará los ejes del nuevo proyecto de realidad virtual para El Ministerio del Tiempo; y los responsables de los Efectos Visuales de producciones como Guardianes de la Galaxia II, Rogue One: Una historia de Star Wars o Juego de Tronos, contarán de primera mano las tecnologías utilizadas en estas producciones.

En cuanto a los videojuegos, las actividades tendrán como plato fuerte la presentación del making of de "Flipy's Tesla, inventemos el futuro", y otra de las ponencias mostrará el trabajo que desarrolla desde hace diez años Sony Interactive Entertainment España desde el PlayStation Talents Games Camp Valencia.

En la zona expositiva VR Dimension, se presentará en primicia The Lost Explorer un juego de acción virtual reality en primera persona exclusivo para Playstation 4, desarrollado por Lightbox Academy, y basado en entornos de la película de animación Tadeo Jones.

El último día del congreso se celebrará la entrega de premios del mejor corto de animación nacional e internacional y del Premio Especial de esta edición de Mundos Digitales a Victor Ceruelo, un profesional del sector que lleva más de 20 años trabajando en la distribución de hardware y software para los estudios.

En el turno de intervenciones, la directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia ha destacado que este congreso "sitúa a Galicia en la liga internacional de contenidos digitales", que se enmarca en un "sector que complementa al tecnológico" con "un plus de creatividad" y "esencial" en la revolución digital.

El rector de la Universidad de A Coruña se ha referido al impulso a la especialización de la institución en el mundo digital y en todos sus aspectos, con la formación de profesionales que van a necesitar las empresas de tecnología digital en las facultades de Comunicación Audiovisual y de Informática, y en un nuevo máster.

El alcalde de A Coruña ha cerrado la presentación del congreso celebrando la oportunidad para la ciudad que supone la organización de esta cita, que refleja el sector "muy activo" presente en ella, que se ha consolidado y que tiene "muchísimo potencial para crecer".

En este sentido, ha dicho que el futuro económico del país y de A Coruña pasa por apostar por este tipo de sectores de alto valor añadido, relacionados con la creatividad y con formación que se imparte en la Universidad de A Coruña, una ciudad en la vanguardia del sector digital en España, ha terminado.