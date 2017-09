Los deberes del plan general

Inicio de curso político en el área de Rexeneración Urbana con cambios en el plan general en camino. Dos de ellos son necesarios para el desarrollo de proyectos, la intermodal y la reforma del antiguo El Remanso. Un tercero blindará, cuando se apruebe, propiedades como la Lonja del Gran Sol. El cuarto está pensado para garantizar a los vecinos de Adormideras que no se construirá en la zona de la cantera.

Intermodal. Las tres administraciones implicadas en la estación intermodal están definiendo el proyecto. Tras llegar a un acuerdo en febrero pasado por la financiación de la terminal, el Concello ha solicitado cambios tanto a la Xunta como a Fomento para que sus diseños, el primero para los buses y el segundo para el AVE, casen. La Xunta criticó las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo local, que replicó que hay que resolver la "incompatibilidad" con el plan del Ministerio. Por otro lado, el Gobierno local tiene pendiente el cambio en el plan general para los nuevos accesos, que reordenarán por completo el entorno de San Cristóbal y la entrada y salida de los autobuses. Fuentes municipales recuerdan que tanto esta modificación del plan general como la aprobación del proyecto tendrán una tramitación "exprés", un proceso de urgencia para proyectos de interés general que creó la Xunta después de que los tribunales anulasen el plan general de Vigo.

El Remanso. El DOG aprobó ayer de manera definitiva el cambio del plan general que permite la reforma de la antigua cafetería El Remanso para usos cívicos y culturales. El Gobierno anterior había dejado un proyecto aprobado, de 1,1 millones de euros, y valló la zona unas semanas antes de las elecciones. Finalmente no se derribará, solo se reformará, no tendrá alturas añadidas. Antes se tuvo que cambiar el PGOM. Según argumentó el Ejecutivo de Marea, el proyecto anterior no era compatible con la normativa, al estar ubicado en zona verde. La inversión prevista es de 220.000 euros. Según fuentes municipales, están terminando el proyecto. Esperan que los redactores lo entreguen a principios de mes y, una vez en sus manos, se aprobará e iniciará la contratación de la obra.

Catálogo de bienes protegidos. En diciembre del pasado año, el pleno aprobaba una modificación inicial del plan general para aumentar la protección a varios inmuebles, como la Lonja del Gran Sol, el Observatorio y el edificio Citroën. Al mismo tiempo, el área de Rexeneración Urbana encargaba a una empresa el estudio para la ampliación, más allá de estos inmuebles, del catálogo del plan general, incluyendo conjuntos arquitectónicos en barrios populares como Os Mallos y la Sagrada Familia y otros elementos de la ciudad como las partes conservadas del viaje del agua de Visma. El equipo adjudicatario de la redacción está completando la información a requerimiento del departamento, informaron el mes pasado fuentes municipales. Las licencias en las propiedades afectadas por el cambio inicial están paralizadas. El Ayuntamiento coruñés debe responder también a las alegaciones presentadas.

La Torre. En noviembre de 2016, el Gobierno municipal inició el expediente para anular sobre el papel los edificios de Adormideras, donde se preveía trasladar la edificabilidad que tenían los promotores del Agra de San Amaro y que no pueden materializar por encontrarse en el cinturón de protección de la Torre de Hércules. El expediente está incoado -después de una moción del BNG que se aprobó por unanimidad en el pleno- pero la modificación inicial no ha pasado todavía por el pleno. El asunto sigue en manos de la justicia, con reclamaciones millonarias por parte de los propietarios. Algunos de ellos tenían fincas la zona litoral y firmaron convenios con el Concello para el paseo marítimo que, sin los derechos concedidos a cambio, no se pueden materializar.