La obra de Lugrís se despide de Afundación con 42.300 visitantes

Más de 42.300 personas visitaron la exposición Lugrís, paredes soñadas, organizada por Abanca con motivo de la restauración del mural Vista de A Coruña 1669 en la sede herculina de Afundación. Tanto el sábado como el domingo, la muestra tuvo una mayor afluencia de visitantes, que apuraron el plazo para conocer la obra del artista marítimo coruñés. Ocho mil personas participaron en las actividades didácticas, desde su inauguración el 30 de marzo.

La exposición cierra al público pero no el mural que Lugrís realizó para decorar la sede del Banco Hispano Suizo, en la calle Real, y que fue trasladado y restaurado por Abanca, que asegura que esta nueva ubicación en la calle Olmos asegura el futuro de la pieza. Durante el mes de septiembre se mantendrán las visitas guiadas al mural todos los martes y jueves no festivos a las 18.30 y los miércoles, a las 19.00. No es necesario reservar.