El Concello exige integrar mejor las rutas peatonales con las paradas de bus en Lavedra

La separación entre las paradas del transporte público y los itinerarios peatonales que recoge el proyecto de Fomento para la reforma de la avenida Alfonso Molina es uno de los aspectos que más cuestiona el Concello en el informe de alegaciones que ha enviado al Ministerio. Para corregir esta deficiencia apuesta por una mayor integración de rutas y espacios o cambios en el diseño de las paradas y las soluciones planteadas. El texto recoge también carencias que los técnicos municipales advierten en materia de seguridad y protección ambiental y propuestas para las pasarelas proyectadas en la calle Montes y en Pedralonga y el acceso a San Vicente de Elviña. El plan de Fomento solo recogió las aportaciones del Concello sobre pasos peatonales y carriles bici

El Ayuntamiento acaba de enviar al Ministerio de Fomento un informe en el que recoge diversas alegaciones al proyecto del nuevo trazado de la avenida Alfonso Molina, encargado al organismo estatal Ineco, porque no recoge las propuestas municipales aportadas a la reforma y acordadas entre las administraciones durante las negociaciones que han mantenido en los últimos dos años. El Gobierno local advierte carencias en aspectos como la conectividad de los itinerarios para peatones y ciclistas con las paradas del transporte público, para lo que propone una mejor integración, las pasarelas de Pedralonga y sobre la calle Montes, los accesos al núcleo de San Vicente de Elviña y al parque ofimático y las afecciones al medio ambiente.

El Concello, a través de informes técnicos de las áreas de Mobilidade Sostible, Rexeneración Urbana y Medio Ambiente, acompaña la señalización de las propuestas del plan estatal que considera que se deben corregir de posibles soluciones propias dirigidas a "la mejora al máximo del proyecto de Lavedra, garantizando las condiciones de seguridad, funcionalidad y accesibilidad de todos los usuarios de la vía".

Las alegaciones resaltan el compromiso de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor -relevada por Íñigo de la Serna-, de garantizar en el proyecto la sostenibilidad "económica, social y ambiental" de la reforma en Alfonso Molina. También subrayan la necesidad de que el plan, en exposición pública desde finales de junio, sea "más respetuoso con los elementos patrimoniales" del ámbito de actuación, entre los que incluye el hórreo y el crucero de San Vicente de Elviña y el territorio histórico del Camino Inglés.

ERutas peatonales y ciclables. Es el único apartado del proyecto al que Fomento permitió incorporar las aportaciones del Concello, según lo pactado en junio de 2016, pero el Gobierno de Marea aprecia deficiencias en el diseño realizado por Ineco. Señala que los itinerarios para peatones y ciclistas no transcurren de forma diferenciada, que son paralelos a la calzada pero no se integran en ella ni con las paradas de autobús de los laterales, "lo que dificulta su utilización y pone en riesgo la seguridad". Apunta el informe que las rutas no cumplen la medida de ancho mínima para la correcta convivencia entre peatones y ciclistas y que en algunos tramos presentan una elevada pendiente que obligaría a instalar descansillos o barandillas. Y localiza puntos conflictivos, por el diseño de las rutas, en el costado del vial que circunvalará el ofimático, entre la pasarela de los tirantes y Ponte de Pedra y en el cruce de las avenidas de Nueva York y Ginebra. El informe propone, para corregir estos problemas, que se modifiquen los itinerarios en estos lugares, se aproximen los carriles al tronco del vial en lugar de alejarlo y que se traten como una sección única y no una superposición de ejes.

EParadas de autobús. Los técnicos municipales son contrarios a que los puntos de subida y bajada de usuarios del transporte urbano se sitúen en zonas cebreadas laterales, como refleja el proyecto de Fomento, ya que entrañan riesgos para la seguridad al no haber conexión directa entre el itinerario peatonal y la parada y no estar adaptadas al firme de la vía sin que exista desnivel en las maniobras de subida y bajada. Hay seis paradas del bus urbano proyectadas entre Ponte da Pedra y la prevista pasarela de Pedralonga, para las que el Concello propone la creación de espacios de protección entre el tronco y la orilla y la ampliación de los laterales para garantizar la accesibilidad mediante la conexión transversal con las rutas peatonales propuestas.

EPasarelas. Hay dos pasos peatonales elevados en la reforma, además de otros dos que se reconstruirán en la zona de Maristas y el núcleo de Elviña: sobre la calle Montes en el ramal que conduce a Pocomaco y en Pedralonga. Respecto al primero, que transcurriría en paralelo a Alfonso Molina, el Concello destaca su importancia por el alto tránsito peatonal por los arcenes para dirigirse al campus de Elviña y al área comercial y la creciente actividad que se desarrolla en la esquina sur de Matogrande, por lo que propone, debido a distancias, márgenes, anchuras y cotas, que la pasarela se separe poco de Lavedra pero se despegue lo suficiente para cubrir con la diferencia de altura natural casi todo el gálibo para cruzar los ejes. El paso de Pedralonga es considerado más urgente por el Gobierno local, que insiste en las alegaciones que debe licitarse y ejecutarse de manera separada al proyecto general de reforma de la avenida de entrada y salida de la ciudad para mejorar la conectividad peatonal y ciclista en Palavea. El informe propone que se instale una rampa análoga a la que tiene la fábrica de armas, lineal y con recorrido hacia Alcampo, y con una parada de autobús con la marquesina integrada al diseño.

EAcceso a San Vicente de Elviña. Al Ayuntamiento no le convence que el proyecto de Fomento dé continuidad al quinto carril previsto en dirección salida de la ciudad que interrumpiría el islote triangular que bifurca la dirección hacia San Vicente de Elviña y hacia el campus universitario. Los técnicos municipales creen que ese carril debe utilizarse como otro más porque no ayuda a calmar el tráfico en ese punto, por lo que defienden que se recupere la planta del islote transformando el carril en una cuña de entrada y otro de salida. Esta solución, para la que se aconsejan también bordes y en espacio central ajardinado en lugar del actual pintado sobre el pavimento, debe evitar "incómodos recorridos de rodeo" y puede mantenerse como una parte del recorrido peatonal al lado de la calzada.

EProtección ambiental. El informe de alegaciones al plan estatal para Lavedra es crítico con las propuestas de Fomento por su repercusión en el medio ambiente y basa el contenido de estas críticas en que no ha tenido en cuenta las aportaciones del plan de urbanidad que el Concello diseñó. "El proyecto es genérico, no define de forma precisa las actuaciones que llevar a cabo para la realización de áreas verdes y no toma en consideración las especificidades del propio contexto", concluye. El documento señala que el plan del Ministerio prevé diseños que supondrán "una pérdida de calidad de los espacios verdes"; que la selección de especies y marcos de plantación "es inadecuada" y más parecida a un área verde rural; que no integra criterios ligados a la protección y conservación de la biodiversidad en el medio ambiente urbano; y que la inversión prevista en restauración paisajística, casi 248.000 euros, "probablemente no sea adecuada. También cuestiona el plan de Fomento porque no concreta qué actuaciones desarrollará para ajustarse a la normativa de ruidos y evitar contaminación acústica, un aspecto en el que el Concello fue insistente en los contactos con los técnicos del Estado.