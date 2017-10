La apertura de la oficina de denuncias de Méndez Núñez, pendiente de estudio

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, adelantó ayer que la incorporación de nuevos agentes a la Policía Nacional podrá completar parte de la plantilla de A Coruña, que se encuentra "al 80%". Esa situación no implicará directamente que la oficina de denuncias de Méndez Núñez recupere su horario de 24 horas, durante todo el año. "En función de la disponibilidad de personal se podría estudiar. En todo caso, el hecho de que esté cerrada la oficina, no quiere decir que no se preste servicio, sino que se presta en diferente sitio [en Lonzas] las 24 horas, el hecho de que esté cerrada implica mayor presencia policial en la calle, que pretende dar mayor servicio a la ciudadanía y que se visualice que se está trabajando en la ciudad", explicó ayer el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva.