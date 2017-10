Vecinos de Salvador de Madariaga se movilizan para que no les retiren el propano

La comunidad de vecinos de los bloques de viviendas, entre el 53 y el 77, de la avenida de Salvador de Madariaga se ha movilizado para evitar el cambio de gas propano a gas natural en sus domicilios. Según el portavoz de los 176 afectados por esta propuesta, José Luis Villalba, estos pisos llevan "más de 25 años" con propano y no quieren cambiar de suministro. Una de las razones que el gas natural es "más caro". Para frenar la sustitución, los vecinos recogerán firmas durante las próximas semanas.

"Hace años, Gas Natural quiso vender su producto aquí. Hizo ofertas por las viviendas e incluso acudieron a la asamblea para hablar con todos los vecinos y explicarles la nueva situación", recuerda Villalba. En aquella cita, la respuesta fue unánime: "No". Pero volvieron a la carga. "Otra vez más les permitimos acudir a la reunión de vecinos para que expusiesen de nuevo todas sus propuestas. Entonces, se les volvió a decir que no. En el acta se recogió que no queríamos el cambio", explica el portavoz de los vecinos, que están molestos con la insistencia.

Hace poco más de un año que Repsol vendió parte de su negocio a Gas Natural, una situación que no preocupó a los propietarios de los domicilios de la avenida Salvador de Madariaga porque recibieron una notificación de que se les seguiría suministrando gas propano a pesar del cambio. "Al poco tiempo recibimos otra carta en la que se nos decía que no se efectúa el cambio hasta que no instalen las tuberías para gas natural", lamenta Villalba. Una situación que los vecinos quieren evitar a toda costa, porque "el gas natural es más caro" y además acumulan dos negativas de los 176 afectados.

De momento no se han iniciado obras en ninguna de las viviendas pero Gas Natural ha vuelto a solicitar una reunión con los vecinos. "Ya participaron en otras dos asambleas. No hay que molestar más a los vecinos", manifiesta José Luis Villalba, quien le da una opción a los profesionales, que "si quieren informar", que "vayan casa por casa". "Nosotros no pensamos volver a avisar a los vecinos. Si quieren, que los citen ellos en una reunión pero ya dijimos dos veces que no", repite.

Las personas que viven entre los bloques 53 y 77 de la avenida Salvador de Madariaga no piensan conformarse y aceptar las ofertas de Gas Natural sino que recogerán firmas para reunir una negativa más contra la retirada del gas propano, suministro que llevan teniendo por más de dos décadas. "La recogida de firmas, en la que participarán todos los vecinos, nos servirá para enseñarla a los responsables de Gas Natural si vuelven a pedir una asamblea o proponen el cambio", comenta Villalba, uno de los afectados. "Estamos totalmente en contra", insiste.