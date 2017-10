Incendios en Galicia | Un alumno de un instituto vigués escribe una sentida carta a su profesor en lugar de responder a un examen

"Quizá me cojas manía después de esto, quizá ni siquiera leas este texto, pero hoy me preocupa más mi tierra y mi gente que un examen de matemáticas; antes de ser estudiante, soy persona". Un alumno de un instituto de Vigo expresaba en una carta por qué no iba a responder a la prueba de "matrices y determinantes". Afirmó "respetar la decisión" de su profesor de mantener el examen, pero declaró "no estar en condiciones", tras tener llamas cerca de su casa y sentir "miedo" y "emoción" por la respuesta de sus vecinos.