Un mal descanso del pago de la luz

Los vecinos de la calle Orzán, al menos los que residen en la zona cercana a la confluencia con Cordelería y Pórtico de San Andrés, se quejan de que llevan desde el mes de abril sin que Gas Natural Fenosa les cobre por su consumo de luz. La empresa asegura que ha detectado la "incidencia en la lectura de contadores" y alega que está solventada, por lo que, con la próxima factura, los afectados recibirán el coste del consumo de electricidad de estos siete meses en los que no han pagado la luz, según explicaron fuentes de la empresa a este diario.

Gas Natural Fenosa explica que los vecinos podrán solicitar el fraccionamiento del pago sin intereses de la cantidad que les facturen a partir del próximo recibo, aunque esta no es la mayor preocupación de los abonados, sino a qué precio le van a cobrar el consumo generado -ya que se ha ido incrementando con el paso de las semanas- y cómo sabrá la empresa el gasto exacto de cada uno de los meses. Los vecinos afectados intentaron encontrar una solución a este problema desde que lo detectaron en abril, cuando vieron que en el recibo solo constaban los gastos fijos, pero no el consumo, aunque no consiguieron que la incidencia se resolviese hasta ahora.

Gas Natural Fenosa adelantó ayer a este diario que se pondrá en contacto con todos los abonados para explicarles que podrán contactar con atención al cliente una vez que reciban la factura del consumo de la luz desde abril y asegura que "vigilará el caso hasta que se emita la facturación correctamente a todos los clientes" que se han visto perjudicados por la falta de conexión entre los contadores de la zona y la central de energía.