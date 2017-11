Los vecinos de Monelos se unen contra el cambio de propano a gas natural

Residentes en Salvador de Madariaga reúnen 130 firmas en contra de la instalación

La Asociación de Vecinos de Monelos-Fuente de las Pajaritas se pone "a disposición" de las comunidades que quieren evitar el cambio de gas propano a gas natural en sus domicilios. "No somos una asesoría pero queremos facilitar nuestros espacios para reuniones y nuestra colaboración a todos los afectados", expone el vicepresidente de la entidad, Paco Ramírez.

La asociación vecinal ha recibido las quejas de algunos usuarios que no quieren instalar gas natural en sus hogares. Unas de las principales razones es que "es más caro" que el propano. "Si así lo demandan, los vecinos podrán reunirse en nuestra asociación, ya estén a favor o en contra de la instalación de gas natural. Lo que no queremos es que se vean obligados a aceptar algo que nos les interesa", explica Ramírez, quien entiende que algunos vecinos consideren que el cambio es "desfavorable". Hace poco más de un año que Repsol vendió parte de su negocio a Gas Natural, una transacción que preocupa a los propietarios que cuentan con propano en sus domicilios. Si es necesario, la asociación se propone también "contactar con Grupos Parlamentarios" para saber cómo evitar el cambio. Monelos-Fuente de las Pajaritas atenderá a los afectados a través de su número de teléfono (981139245) pues la directiva considera que "si todos los vecinos dicen que no, no hay necesidad".

Algunas comunidades de vecinos ya han iniciado la recogida de firmas para frenar el cambio. En Salvador de Madariaga, entre los números 53 y 77, se han realizado varias asambleas para tratar el problema. En todas, la respuesta a la sustitución del propano -suministro que llevan teniendo durante más de dos décadas- por gas natural ha sido "no". El portavoz de los 176 afectados de estos bloques de viviendas, José Luis Villalba, anuncia que han conseguido 130 firmas. "Sólo nos queda hablar con los propietarios de los pisos que están alquilados, ya que son ellos los que tienen que firmar", señala y apunta que una de las reuniones celebradas se aprobó que "ningún vecino podrá aceptar el cambio si no lo comenta antes con la comunidad".

En Rafael Alberti hay 196 vecinos afectados por la misma situación, por lo que también se prevé que recogerán firmas contra la instalación de gas natural. En Matogrande, hay comunidades que son partidarias de mantener el propano en sus viviendas. Todos ellos cuentan con "la colaboración y el apoyo" de la Asociación de Vecinos de Monelos-Fuente de las Pajaritas para evitar el cambio.