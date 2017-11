Consejos para el buen uso del agua

En situación de alerta por sequía es importante que cada uno ponga su granito de arena con el fin de evitar un consumo irresponsable del agua. Los consejos, que aportan fuentes de Emalcsa, pasan por no utilizar el váter como una papelera, utilizar cuencos para lavar la fruta y los vegetales, reparar goteras, usar un vaso de agua para cepillarse los dientes o lavar el coche con un cubo y una esponja en lugar de la manguera. Una serie de medidas que luchan contra el malgasto y que se espera que los vecinos añadan a sus rutinas "siempre" y no solo cuando exista una escasez el agua

La sequía azota con fuerza la ciudad. Desde que el otoño ha llegado, apenas ha llovido. El embalse de Cecebre baja y los ayuntamientos ya se han comprometido a aplicar una serie de medidas restrictivas para reducir el consumo de agua. Con eso, sin embargo, no basta. Cada uno puede poner su granito de arena desde casa. Hacer un uso responsable es clave para evitar una situación peor, en el que las medidas pasarán a ser obligatorias y no optativas.

La higiene personal juega un papel importante. Fuentes de Emalcsa, empresa municipal de suministro de agua, apuntan que sería recomendable sustituir el baño por la ducha. Una ducha rápida, ya que con 10 minutos es suficiente para estar aseado sin tener que malgastar agua. En caso de necesitar más tiempo, no hay que dejar el grifo abierto cuando uno se enjabona. Se estima que cada persona gasta aproximadamente 150 litros cuando se ducha, por lo que es una tarea sencilla reducir el consumo. Si la opción es bañarse, hay que colocar el tapón justo cuando se abre el grifo y no esperar a que el agua esté caliente, ya que a medida que se vaya llenando se regulará la temperatura. "Si se hace eso, se ahorran cientos de litros de agua", señalan desde Emalcsa. Existen, además, dispositivos de ahorro en grifos y duchas. Sistemas que reducen el caudal y que ayudan a reducir el gasto en un 60%.

Para cepillarse los dientes es cuestión de cambiar de rutina. Los expertos aconsejan utilizar un vaso de agua en lugar de dejar correr el grifo, lo que permitiría ahorrar 12 litros por minuto. Lo mismo podría hacerse cuando uno se afeita. En cuanto a las cisternas, las hay con doble pulsador según la cantidad de agua que se necesite, por lo que se recomienda utilizar bien esta herramienta o instalarla en caso de no tenerla. El váter, además, no debería convertirse en una papelera. "Si usas un pañuelo de papel, tíralo a la basura y no al retrete", señalan. Es una forma muy sencilla de evitar usar la cisterna y malgastar agua.

Cuando se vayan a utilizar, lavadora y lavavajillas deben estar llenos. No se debería poner a funcionar una lavadora con sólo un par de prendas de ropa. Lo recomendable es esperar hasta que esté llena para poner las menos posibles, ya que el gasto del agua es el mismo esté a la mitad de su capacidad o no. Los que tengan programas ecológicos, deberán utilizar esta opción en sus electrodomésticos. Lavar a mano nunca es una opción, pues consume un 40% más de agua. A la hora de comer, se pueden lavar las frutas y vegetales en un cuenco en lugar de hacerlo bajo el chorro del grifo.

Los que en vez de vivir en un piso, vivan en una casa y tengan jardín, tienen más posibilidades de hacer un uso responsable del agua. Igual que se han reducido o eliminado los riegos y baldeos en las ciudades, aquellos que tengan jardines deberán seguir esa línea. En esta época, explican los expertos, la humedad es suficiente para la supervivencia de plantas y árboles. Las especies autóctonas se adaptan perfectamente a esta situación. Si en caso de no querer eliminar esta práctica, se opta por reducirla, es bueno regar tanto por la tarde como al amanecer. Si se tiene sistema automático de riego, es recomendable usarlo pues permite aprovechar el agua casi un 100%.

Para el mantenimiento de las piscinas, es importante que el agua de estas no se evapore. Cubrirlas con una lona, una acción bastante sencilla, permitiría ahorrar un 10% del agua consumida. Si se quiere lavar el coche en casa, es aconsejable no usar la manguera directamente sino hacerlo con cubos de agua. Emplear un cubo y una esponja ayuda a consumir 50 litros de agua menos por lavado. Si hay goteras o llaves estropeadas, es importante no dejarlo pasar y actuar cuanto antes para evitar un despilfarro más que innecesario.

Son pequeñas actuaciones que podrían hacer que el consumo de agua se redujese considerablemente. El embalse de Cecebre abastece a casi 400.000 personas, por lo que si cada persona ahorra un solo litro al día, ya es un éxito. "Todo suma, parece que no pero si cada uno en su casa toma estas medidas ayudará a no malgastar agua", señalan fuentes de Emalcsa, que recomiendan que estos consejos se incorporen a la rutina y se sigan "siempre" no solo cuando el agua escasea.

En A Coruña, la media de consumo de agua está en 132 litros por día y habitante. Aunque la media estatal es de 10 litros más (142), el objetivo es seguir reduciéndola. Para ello, la concienciación de adultos y pequeños es clave.