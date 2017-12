"Ya no hablamos con la refinería, llamamos al 112 para informar de cada ruido que molesta"

El presidente de la Asociación de Vecinos de Nostián, Ángel Sánchez, (en la imagen con otro directivo de la asociación) asegura estar "acostumbrado" a recibir quejas por el ruido industrial que genera la Refinería. "Somos los más afectados por el ruido", expone.

Los miembros de su asociación intentan "buscar soluciones" para poder "convivir" con el problema. "Vivimos con ello pero queremos que nos tengan en consideración", apunta. Para los habitantes de Nostián, el ruido nocturno es "insoportable". "Ahora, por lo menos, nos avisan cuando van a hacer más ruido del habitual. Es de agradecer pero no soluciona nada", añade.

Ángel Sánchez tiene un medidor del ruido y ha llegado a registrar "95 decibelios a las dos de la mañana". "En una casa que hay en la avenida del Butano, el ruido es continuo", protesta. "Cansado" de esta situación, el presidente de la asociación vecinal se limita a llamar al número de Emergencias. "Ya no hablamos con la Refinería porque no sirve de nada, llamamos al 112 para reportar cada ruido que molesta", comenta Sánchez, que define la situación como "calvario diario" para todos los que viven en Nostián. "Nos sentimos abandonados", lamenta.